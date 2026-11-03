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    Wer ist der beste Vermögensverwalter 2026? Die unabhängige Bewertung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung zeichnet Fisher Investments aus

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    Fisher Investments erhielt die Bewertung „Exzellent‟ für vermögende Investoren in Deutschland

    FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Fisher Investments GmbH („Fisher Investments‟) erhielt die höchstmögliche Bewertung „Exzellent‟  für die Qualität ihrer Dienstleistungen im Private Banking Test 2026. Der Test wurde von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung durchgeführt, ein unabhängiges Unternehmen, welches auf die Bewertung von Finanzdienstleistern spezialisiert ist.

    Private Banking Test 2026: Exzellente Beratungsqualität

    Zu dem Bewertungsprozess gehört auch die Analyse des Onlineauftrittes von mehr als 100 Vermögensverwaltern und Privatbanken, einschließlich ihrer Webseiten und Profilen auf Sozialen Netzwerken. Die führenden Dienstleister wurden dann einer weiteren Prüfung in Form einer „Secret Shopper‟ -Prozedur unterzogen, um die Qualität ihrer Beratung und Servicemodelle zu bewerten. Fisher Investments erhielt die höchste Auszeichnung „Exzellent.‟  

    „Es ist uns eine Ehre, für unsere Bemühungen, stets ausgezeichneten Kundenservice zu bieten, anerkannt zu werden‟ , sagte Jens Wolf, Geschäftsführer von Fisher Investments.

    „Dass wir in der Bewertung die Höchstnote erzielt haben, ist ein Beleg für die disziplinierte tägliche Arbeit, die unsere Teams jeden Tag leisten, um einen echten, messbaren Mehrwert für unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu schaffen‟ , ergänzt Steffen Sieger, ebenfalls Geschäftsführer von Fisher Investments.

    Falls Sie mehr über die Testmethoden erfahren möchten, besuchen Sie bitte Gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de.

    Über Fisher Investments

    Die Fisher Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes und beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie verfügt über die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen mit dem Kerngeschäftsfeld der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erbringen. Gebundene Vermittler, welche der Fisher Investments GmbH Kunden mit Wohnsitz Schweiz vermitteln, werden von der Fisher Investments Schweiz GmbH überwacht. Die Fisher Investments GmbH hat die fortlaufenden Entscheidungen zur Anlagestrategie auf ihre Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, ausgelagert, die ihren Sitz in den USA hat und von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beaufsichtigt wird. Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung „Fisher Investments‟ .

    Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf: https://www.fisherinvestments.com/de-de.

    Quelle: Fisher Investments

    Fisher Investments Logo

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