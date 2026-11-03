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    Reju erweitert sein Branchennetzwerk durch die Zusammenarbeit mit Six Mills

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    Reju arbeitet mit A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos zusammen, um Rejus Weg zur industriellen Wiederverwertung von Alttextilien zu stärken.

    PARIS, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das Unternehmen für Textilregeneration, gab heute bekannt, dass es mit sechs Webereien zusammenarbeitet, um Stoffe zu entwickeln, mit dem Ziel, die Integration von regeneriertem Polyester in die globale textile Lieferkette zu beschleunigen. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos in Europa sowie Swisstex Direct in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Dadurch entsteht ein Netzwerk für hochwertige Strickwaren, nahtlose Konstruktionen, technische Gewebe sowie fortschrittliche Färbe- und Veredelungstechniken. Die laufenden Arbeiten zielen darauf ab, das regenerierte Polyester von Reju weiter in den nachgelagerten Verarbeitungsprozess zu integrieren, von der Rohproduktion in den zukünftigen Regenerationszentren bis hin zum fertigen Stoff.

    Reju expands its industry network through collaborations with six mills across the textile value chain.

    Zusammen bringen diese sechs Fabriken komplementäre Spezialisierungen entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette ein:

    • A. Sampaio, ein über 79 Jahre altes portugiesisches Unternehmen, das führend in der Herstellung von Rundstrickwaren ist
    • RDD Textiles, ein portugiesischer Hersteller von nahtlosen und rundgestrickten Textilien mit Zertifizierungen für die Rückverfolgbarkeit von Recyclingmaterialien
    • Swisstex Direct, ein Anbieter nachhaltiger Strick-, Färbe- und Veredelungsdienstleistungen mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien und El Salvador, bietet diese Dienstleistungen an.
    • Tintex Textiles, ein zertifiziertes B Corp-Unternehmen, das sich auf intelligente Jersey-Stoffe mit fortschrittlichen, umweltschonenderen Färbe- und Veredelungstechnologien spezialisiert hat.
    • FOV Fabrics, ein schwedischer Hersteller von Hightech-Geweben für anspruchsvolle technische und funktionale Anwendungen
    • Utenos Trikotazas, ein vertikal integrierter Hersteller von Rundstrickwaren und Bekleidung in den baltischen Staaten, der über 50 Jahre Textilkompetenz mit europäischer Fertigungsexzellenz verbindet.

    Dadurch erhält Reju Zugang zu Produktionsstätten, die sich auf Rundstrickdesign, lückenlos nachvollziehbares Recycling, Jersey-Produktion in großen Mengen sowie nachhaltigkeitszertifizierte Färberei und Veredelung spezialisiert haben – die Fertigungskapazitäten, die erforderlich sind, um regeneriertes Polyester vom Rohmaterial zum fertigen, marktreifen Stoff in großem Umfang zu verarbeiten.

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    PR Newswire (dt.)
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