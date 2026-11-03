Reju erweitert sein Branchennetzwerk durch die Zusammenarbeit mit Six Mills

Reju arbeitet mit A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos zusammen, um Rejus Weg zur industriellen Wiederverwertung von Alttextilien zu stärken.

PARIS, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das Unternehmen für Textilregeneration, gab heute bekannt, dass es mit sechs Webereien zusammenarbeitet, um Stoffe zu entwickeln, mit dem Ziel, die Integration von regeneriertem Polyester in die globale textile Lieferkette zu beschleunigen. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics und Utenos in Europa sowie Swisstex Direct in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Dadurch entsteht ein Netzwerk für hochwertige Strickwaren, nahtlose Konstruktionen, technische Gewebe sowie fortschrittliche Färbe- und Veredelungstechniken. Die laufenden Arbeiten zielen darauf ab, das regenerierte Polyester von Reju weiter in den nachgelagerten Verarbeitungsprozess zu integrieren, von der Rohproduktion in den zukünftigen Regenerationszentren bis hin zum fertigen Stoff.