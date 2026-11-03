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    WashTec Akt: Umsatzplus auf 374,5 Mio. €, doch EBIT gerät unter Druck

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    Mehr Umsatz, weniger Ertrag: WashTec wächst 2026, doch verzögerte Effizienzprogramme und Sonderkosten drücken das Ergebnis. Die erwarteten Verbesserungen verschieben sich weitgehend um ein Jahr.

    WashTec Akt: Umsatzplus auf 374,5 Mio. €, doch EBIT gerät unter Druck
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 4,6 % auf 374,5 Mio. € gestiegen; beide Segmente legten zu.
    • EBIT sank um 20,7 % auf 25,7 Mio. €, die EBIT-Marge von 9,0 % auf 6,9 %. Belastend wirkten verzögerte Effizienzprogramme und 2,0 Mio. € Sonderaufwendungen für die Organisationsoptimierung.
    • Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 126,7 Mio. € leicht über Vorjahr, das EBIT fiel jedoch auf 8,0 Mio. €; die EBIT-Marge sank auf 6,3 %.
    • Der Free Cashflow ging nach neun Monaten um 69,1 % auf 8,6 Mio. € zurück, vor allem wegen höheren Working Capitals und gestiegener Investitionen. Der ROCE sank auf 20,1 %.
    • Der Equipment-Auftragseingang lag insgesamt unter Vorjahr: Nordamerika entwickelte sich positiv, Europa und Sonstige rückläufig; auch der Auftragsbestand blieb leicht unter Vorjahresniveau.
    • Für 2026 erwartet WashTec weiterhin mittleres einstelliges Umsatzwachstum, nun aber eine EBIT-Marge von 8–9 % und einen niedrigeren ROCE als im Vorjahr. Die Ergebnisverbesserungen verschieben sich voraussichtlich im Wesentlichen um ein Jahr.

    Der nächste wichtige Termin, 9-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 03.11.2026.

    Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,30EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.


    WashTec Akt

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    ISIN:DE0007507501WKN:750750
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