AEVIS VICTORIA: Swiss Medical Network verlängert CHF-150-Mio.-Kredit
Mehr Planungssicherheit, tiefere Kreditmarge: Swiss Medical Network verlängert seinen Kredit über 150 Millionen Franken bis April 2028 – ein Vertrauensbeweis der neun beteiligten Banken.
Foto: adobe.stock.com
- Swiss Medical Network hat mit neun Schweizer Banken einen syndizierten Kredit über CHF 150 Mio. verlängert; UBS Switzerland AG führt das Konsortium als Arrangeur und Agent.
- Die Kreditfälligkeit wurde vom 25. April 2027 auf den 25. April 2028 verschoben.
- Eine zusätzliche Verlängerung um ein Jahr ist möglich; die übrigen Kreditkonditionen bleiben unverändert.
- Seit dem 30. September 2026 ist die Kreditmarge um 100 Basispunkte gesunken.
- Die Margensenkung ist auf höhere Rentabilität und geringere Nettoverschuldung zurückzuführen; die Marge richtet sich nach dem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA.
- AEVIS-CFO Michel Keusch sieht die vorzeitige Verlängerung durch das gesamte Bankenkonsortium als Bestätigung des Vertrauens in die operative und finanzielle Entwicklung von Swiss Medical Network.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,96 % im
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23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,550EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
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