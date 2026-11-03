🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAEVIS VICTORIA AktievorwärtsNachrichten zu AEVIS VICTORIA

    AEVIS VICTORIA: Swiss Medical Network verlängert CHF-150-Mio.-Kredit

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Planungssicherheit, tiefere Kreditmarge: Swiss Medical Network verlängert seinen Kredit über 150 Millionen Franken bis April 2028 – ein Vertrauensbeweis der neun beteiligten Banken.

    AEVIS VICTORIA: Swiss Medical Network verlängert CHF-150-Mio.-Kredit
    Foto: adobe.stock.com
    • Swiss Medical Network hat mit neun Schweizer Banken einen syndizierten Kredit über CHF 150 Mio. verlängert; UBS Switzerland AG führt das Konsortium als Arrangeur und Agent.
    • Die Kreditfälligkeit wurde vom 25. April 2027 auf den 25. April 2028 verschoben.
    • Eine zusätzliche Verlängerung um ein Jahr ist möglich; die übrigen Kreditkonditionen bleiben unverändert.
    • Seit dem 30. September 2026 ist die Kreditmarge um 100 Basispunkte gesunken.
    • Die Margensenkung ist auf höhere Rentabilität und geringere Nettoverschuldung zurückzuführen; die Marge richtet sich nach dem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA.
    • AEVIS-CFO Michel Keusch sieht die vorzeitige Verlängerung durch das gesamte Bankenkonsortium als Bestätigung des Vertrauens in die operative und finanzielle Entwicklung von Swiss Medical Network.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,96 % im Minus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,550EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.


    AEVIS VICTORIA

    -0,80 %
    +0,65 %
    -3,42 %
    +15,00 %
    +7,63 %
    -15,97 %
    +35,59 %
    +41,59 %
    +248,65 %
    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
    AEVIS VICTORIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AEVIS VICTORIA: Swiss Medical Network verlängert CHF-150-Mio.-Kredit Mehr Planungssicherheit, tiefere Kreditmarge: Swiss Medical Network verlängert seinen Kredit über 150 Millionen Franken bis April 2028 – ein Vertrauensbeweis der neun beteiligten Banken.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     