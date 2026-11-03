Zalando wächst profitabel: B2B-Boom und KI-Innovationen mit Extended
Starkes B2B-Geschäft, mehr Kund*innen und neue KI-Pläne: Zalando steigert im dritten Quartal 2026 Umsatz und operativen Gewinn – und hält an der Jahresprognose fest.
Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com
- Im dritten Quartal 2026 stieg Zalandos Konzern-GMV gegenüber dem Vorjahr um 7,5 % auf 4,5 Milliarden Euro; der Umsatz wuchs um 5,1 % auf 3,2 Milliarden Euro.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 10,6 % auf 107 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 % auf 3,4 %.
- Das B2B-Geschäft war ein wichtiger Wachstumstreiber: Der Umsatz legte um fast 28 % auf 354 Millionen Euro zu, das bereinigte EBIT verdoppelte sich mehr als auf 42 Millionen Euro.
- Im B2C-Geschäft wuchsen die drei Consumer-Apps; die Zahl aktiver Kund*innen erreichte mit 63,2 Millionen einen neuen Höchststand. Partnergeschäft und Retail Media verzeichneten zweistelliges Wachstum.
- Mit Zalando Extended bringt Zalando Produkte anderer Online-Shops auf die eigene Plattform. Ab 2027 soll ein KI-Agent Einkäufe – zunächst mit Westwing-Produkten – direkt in der Zalando-App abwickeln.
- Zalando bestätigte die Jahresprognose für 2026: GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 % sowie ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2026, bei Zalando ist am 03.11.2026.
Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,79EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,77EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.770,00PKT (-0,56 %).
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