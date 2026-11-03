NORMA Group legt im Q3 2026 bei Umsatz und Profitabilität zu
Mehr Umsatz, deutlich höhere Profitabilität: NORMA legt im dritten Quartal 2026 zu. Die Transformation zeigt Wirkung, die Jahresprognose bleibt unverändert.
Foto: NORMA Group
- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,2 % auf 207,8 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 4,2 %.
- Das bereinigte EBIT verdoppelte sich mehr als auf 7,8 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 1,9 % auf 3,7 %.
- Industry Applications wuchs währungsbereinigt um 11,3 %, während Mobility & New Energy um 0,9 % zulegte.
- Die NewNORMA-Transformation senkte Kosten und stärkte die Profitabilität; die Prognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatzwachstum von 0 bis 2 %, bereinigte EBIT-Marge von 2 bis 4 % und Netto-Cashflow von 10 bis 20 Mio. Euro.
- Der operative Netto-Cashflow war im dritten Quartal mit 10,2 Mio. Euro positiv. Ende September verfügte NORMA über 80 Mio. Euro Nettoliquidität und eine Eigenkapitalquote von 64,2 %.
- Tobias Bichler soll spätestens zum 1. April 2027 neuer Finanzvorstand werden und Okan Celiker ablösen.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,180EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,78 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,220EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.144,16PKT (+0,74 %).
-0,59 %
+0,07 %
-10,53 %
-16,66 %
+7,95 %
-8,46 %
-57,49 %
-60,47 %
-27,57 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte