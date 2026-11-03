Geberit wächst weiter kräftig: Umsatz bleibt auf Erfolgskurs
Geberit bleibt auf Wachstumskurs: Trotz höherer Kosten und Währungsverlusten legt der Sanitärtechnikkonzern in den ersten neun Monaten 2026 bei Umsatz und Gewinn zu.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Geberit trotz eines weiterhin anspruchsvollen Umfelds ausgezeichnete Resultate.
- Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,7 % und in Schweizer Franken um 3,6 % auf CHF 2’535 Mio.
- Das Volumenwachstum war deutlich; zugleich belasteten stark gestiegene Material- und Energiepreise sowie substanzielle Währungsverluste.
- Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,3 % auf CHF 778 Mio.
- Die EBITDA-Marge lag bei 30,7 %; der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 % auf CHF 16.23 (währungsbereinigt: +9,6 %).
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Geberit weiterhin ein Nettoumsatzwachstum von 5 bis 6 % in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 03.11.2026.
Der Kurs von Geberit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 636,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 635,90EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
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