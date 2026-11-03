TeamViewer: Q3 2026 – Umsatzprognose an Q4-Ausblick angepasst
Starke Marge, gedämpfte Aussichten: TeamViewer senkt die Umsatzprognose für 2026. Während neue Lösungen punkten, bremsen verzögerte Großaufträge und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Foto: Stefan Puchner - dpa
- Im dritten Quartal 2026 lag der ARR bei 736,9 Mio. Euro (währungsbereinigt −0,6 %), der Umsatz bei 184,5 Mio. Euro (−2,2 %); die bereinigte EBITDA-Marge betrug 42,8 %.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte TeamViewer 550,4 Mio. Euro Umsatz (währungsbereinigt −1,3 %) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 43,7 %.
- Das Neugeschäft mit TeamViewer ONE und DEX entwickelte sich stark; auch das ARR im größten Enterprise-Kundensegment wuchs deutlich und das SMB-Geschäft stabilisierte sich weiter.
- Verzögerte Abschlüsse großer Enterprise-Deals und neue wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa dürften das Umsatzwachstum im vierten Quartal belasten.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf −2 % bis −1 % Wachstum bei konstanten Wechselkursen gesenkt; zuvor hatte TeamViewer 0 % bis 3 % erwartet.
- Die Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 43 % für 2026 bleibt bestehen. Für 2027 erwartet TeamViewer dank stärkerer Enterprise-Vertriebsaktivitäten und einer positiven Pipeline beschleunigtes ARR-Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Ergebnis und Analyst Call, bei TeamViewer ist am 03.11.2026.
Der Kurs von TeamViewer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,49 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,7825EUR das entspricht einem Minus von -4,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.144,16PKT (+0,74 %).
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