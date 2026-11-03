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    US-Militär greift Ziel auf iranischer Insel Gheschm an

    ROUNDUP/Berichte

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär greift Ziele auf der Insel Gheschm an
    • Iran meldet abgefangene und zerstörte US-Drohnen
    • Trump glaubt an baldiges Ende des Iran-Kriegs
    ROUNDUP/Berichte - US-Militär greift Ziel auf iranischer Insel Gheschm an
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Der Angriff richtete sich gegen die Insel Gheschm in der Straße von Hormus, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Der "Axios"-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die "begrenzten" Angriffe auf die Insel.

    Auch die iranische Nachrichtenagentur Fars sprach von Explosionsgeräuschen. Bewohner der Insel Gheschm und der Hafenstadt Bandar Abbas hätten diese gemeldet, hieß es.

    Eine Anfrage beim zuständigen Regionalkommando des US-Militärs blieb zunächst unbeantwortet. Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele der Auffassung seien, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump.

    Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach der heutigen US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.

    Iran: Weitere US-Drohnen abgefangen

    Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht derweil, die Revolutionsgarden hätten südlich der Insel Gheschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine US-Drohne zerstört worden.

    In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet./jcf/DP/zb





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