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    Osisko Gold ernennt Vice President für den Bereich Bauausführung für das Cariboo-Goldprojekt

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    Osisko Gold ernennt Vice President für den Bereich Bauausführung für das Cariboo-Goldprojekt
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    Toronto, Ontario, 2. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... freut sich, die Ernennung von Herrn Cameron Carter zum Vice President für den Baubetrieb bei Barkerville Gold Mines Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Carter wird die derzeit laufenden Bauarbeiten im Cariboo-Goldprojekt (das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia leiten. Er berichtet direkt an Sean Roosen, den Vorsitzenden und CEO, und wird eng mit JDS Energy & Mining Inc. zusammenarbeiten, dem Hauptauftragnehmer für das Baumanagement des Projekts.

     

    Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Cameron im Osisko Gold-Team willkommen zu heißen. Er bringt einen soliden technischen Hintergrund und umfassende Fachkenntnisse im Bau groß angelegter Untertagebergwerke weltweit mit. Sein Engagement für Sicherheit, den Aufbau leistungsstarker Teams und operative Exzellenz sowie seine disziplinierte Herangehensweise bei der Projektabwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, während wir das Cariboo-Goldprojekt durch die Bauphase und Inbetriebnahme bis hin zur Produktion vorantreiben.“

     

    Herr Carter verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Bau und Betrieb von Untertagebergwerken sowie in leitenden Führungspositionen. Im Laufe seiner Karriere hatte er zunehmend verantwortungsvollere Positionen in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Betriebsmanagement, Projektabwicklung sowie kommerzielle und geschäftliche Entwicklung inne. Herr Carter wechselt von Dumas Mining zu uns, wo er mehr als 15 Jahre tätig war und zuletzt als Senior Vice President die technische und kommerzielle Leitung des internationalen Untertagebergbaugeschäfts des Unternehmens innehatte. Während seiner Tätigkeit unterstützte er die erfolgreiche Umsetzung komplexer Untertagebauprojekte, darunter El Limon und Media Luna (Torex Gold Resources Inc.), La Colorada und Bell Creek (Pan American Silver Corp.) sowie Lalor (Hudbay Minerals Inc.), und trug gleichzeitig dazu bei, die technischen Fähigkeiten, die Betriebsabläufe und die Projektabwicklungsverfahren des Unternehmens zu stärken. Zu Beginn seiner Karriere wirkte Herr Carter an der Entwicklung und dem Bau des „Mine D“-Projekts von Glencore bei Kidd Operations im Norden Ontarios mit, einem der weltweit tiefsten Abbaubetriebe für unedle Metalle. Herr Carter verfügt über einen Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) der Acadia University und einen Bachelor of Mineral Resource Engineering (B.Eng.) der Dalhousie University. Er ist als Professional Engineer in der Provinz Ontario zugelassen.

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    Osisko Gold ernennt Vice President für den Bereich Bauausführung für das Cariboo-Goldprojekt OsiskoGold_02-11-2026_DEPRcomToronto, Ontario, 2. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – …
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