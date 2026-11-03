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    Bitcoin und Ethereum im Ausverkauf – Strategy und Bitmine schlagen zu

    Krypto-Schnäppchenjagd

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    Strategy und Bitmine nutzen den Kurssturz nach dem milliardenschweren Binance-Hack, um ihre Bitcoin- und Ethereum-Bestände aufzustocken.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto-Schnäppchenjagd - Bitcoin und Ethereum im Ausverkauf – Strategy und Bitmine schlagen zu
    Foto: Dall-E

    Michael Saylors Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy und das von Tom Lee geführte Ethereum-Treasury-Unternehmen Bitmine haben weitere Kryptokäufe bekannt gegeben.

    Strategy kauft Bitcoin für 65,5 Millionen US-Dollar

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    Zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November erwarb Strategy insgesamt 811 Bitcoin für 65,5 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 80.846 US-Dollar je Bitcoin.

    Damit steigen die gesamten Bestände auf 849.327 Bitcoin im Wert von 65,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat Strategy bislang etwa 64,1 Milliarden US-Dollar investiert. Der durchschnittliche Einstiegspreis liegt bei 75.451 US-Dollar.

    Der Konzern kontrolliert inzwischen mehr als vier Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge und bleibt damit der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Besitzer.

    Die Finanzierung erfolgte erneut über Aktienverkäufe. Innerhalb einer Woche veräußerte Strategy 1,18 Millionen eigene Stammaktien und nahm damit 164 Millionen US-Dollar ein. Davon flossen 65,5 Millionen US-Dollar in Bitcoin, während die übrigen 98,5 Millionen US-Dollar den Barbeständen zugeführt wurden.

    Zusätzlich kaufte das Unternehmen 2,09 Millionen eigene Vorzugsaktien für 208,2 Millionen US-Dollar zurück. Weitere 43,4 Millionen US-Dollar flossen in Dividendenzahlungen an Vorzugsaktionäre.

    Die Strategy-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 0,57 Prozent auf 131,51 US-Dollar zu.

    Bitmine setzt seine Ethereum-Einkäufe fort

    Auch Bitmine Immersion Technologies lässt sich von der jüngsten Kursschwäche nicht abschrecken. Das Unternehmen unter der Führung von Chairman Tom Lee erwarb innerhalb der vergangenen Woche weitere 8.573 Ethereum.

    Damit wächst der Bestand auf insgesamt 6.060.506 ETH. Bei einem Ethereum-Kurs von 2.261 US-Dollar entspricht das einem Wert von 13,7 Milliarden US-Dollar.

    Bitmine kontrolliert mittlerweile 4,9 Prozent aller im Umlauf befindlichen Ethereum-Token und nähert sich damit seinem erklärten Ziel, fünf Prozent des gesamten Angebots zu besitzen.

    Die Bitmine-Aktie verlor am Montag zunächst 3,17 Prozent, erholte sich nachbörslich jedoch um 0,61 Prozent auf 19,66 US-Dollar.

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    Tom Lee sieht Fortschritte trotz Kursverlusten

    Seit dem Binance-Hackerangriff am Donnerstagabend hat Ethereum 2,9 Prozent auf 2.246 US-Dollar verloren. Bitcoin fiel im selben Zeitraum um 4,7 Prozent auf 76.589 US-Dollar.

    Nach dem Bybit-Hack im Februar 2025 war Ethereum innerhalb einer Woche um 20 Prozent eingebrochen. Bitcoin hatte im gleichen Zeitraum 14 Prozent an Wert verloren.

    Die deutlich geringeren Kursverluste nach dem jüngsten Angriff stimmen Lee daher zuversichtlich, dass der Kryptomarkt inzwischen robuster geworden ist.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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