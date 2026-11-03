Teamviewer kappt Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse
- Teamviewer erwartet 2026 keinen Umsatzanstieg mehr
- Umsatz im dritten Quartal sinkt um 3,9 Prozent
- Verzögerte Großkunden-Deals belasten den Ausblick
GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. So dürfte der Erlös währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um zwei bis ein Prozent sinken, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mit. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Währungsbereinigt war das ein Minus von 2,2 Prozent. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet Teamviewer-Chef Oliver Steil 2026 nach wie vor rund 43 Prozent. Sie lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 42,8 Prozent, fast drei Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor.
Die Aussichten für das vierte - und damit das in der Softwarebranche traditionell wichtigste - Quartal seien gedämpft, hieß es von Teamviewer. Dafür seien Verzögerungen bei den Abschlüssen großer Deals in der Enterprise-Sparte verantwortlich, aber auch erneute wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa. So gingen auch die auf ein Jahr typischerweise zu erwartenden Erlöse (ARR - annual recurring revenue) um 2,6 Prozent zurück, währungsbereinigt war es noch ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn um ein gutes Viertel auf 36 Millionen Euro./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 18.149 auf Ariva Indikation (02. November 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -21,66 %/+9,67 % bedeutet.
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Mit Blick auf die in Kürze anstehenden Q3 Zahlen gibt es hier glaube ich sehr unterschiedliche Erwartungen. Nachfolgend mal eine Übersicht der Entwicklung zu Umsatz- und ARR-Wachstum in den letzten 6 Quartalen, jeweils währungsbereinigt:
Q1 2025 190,3 Mio. EUR (+7 %) ~723 Mio. EUR (+7 %)
Q2 2025 191,0 Mio. EUR (+6 %) 759,1 Mio. EUR (+4 %)
Q3 2025 192,0 Mio. EUR (+4 %) 756,8 Mio. EUR (+4 %)
Q4 2025 194,6 Mio. EUR (+2 %) 762,0 Mio. EUR (+2 %)
Q1 2026 183,2 Mio. EUR (-0,4 %) 737,3 Mio. EUR (+0,2 %)
Q2 2026 182,7 Mio. EUR (-1,4 %) 736,8 Mio. EUR (-0,1 %)