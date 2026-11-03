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    Teamviewer kappt Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse

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    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer erwartet 2026 keinen Umsatzanstieg mehr
    • Umsatz im dritten Quartal sinkt um 3,9 Prozent
    • Verzögerte Großkunden-Deals belasten den Ausblick
    Teamviewer kappt Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. So dürfte der Erlös währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um zwei bis ein Prozent sinken, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mit. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden.

    Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Währungsbereinigt war das ein Minus von 2,2 Prozent. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet Teamviewer-Chef Oliver Steil 2026 nach wie vor rund 43 Prozent. Sie lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 42,8 Prozent, fast drei Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor.

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    Die Aussichten für das vierte - und damit das in der Softwarebranche traditionell wichtigste - Quartal seien gedämpft, hieß es von Teamviewer. Dafür seien Verzögerungen bei den Abschlüssen großer Deals in der Enterprise-Sparte verantwortlich, aber auch erneute wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa. So gingen auch die auf ein Jahr typischerweise zu erwartenden Erlöse (ARR - annual recurring revenue) um 2,6 Prozent zurück, währungsbereinigt war es noch ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn um ein gutes Viertel auf 36 Millionen Euro./men/stk

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -21,66 %/+9,67 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach der gesenkten Umsatzprognose: Statt 0 bis 3 % Wachstum werden 1 bis 2 % Rückgang diskutiert. Einige halten die Reaktion angesichts bestätigter EBITDA-Prognose und steigenden Überschusses für überzogen, andere erwarten weitere Kursverluste. Im Fokus stehen zudem verschobene Enterprise-Verträge, 13 % Wachstum im Enterprise-Geschäft und die offene Frage der Monetarisierung von KI-Angeboten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

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    dpa-AFX
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