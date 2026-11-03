UBS stuft Adidas auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 170,8EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 156

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 156,00 € , was einem Rückgang von -6,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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