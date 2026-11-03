Raiffeisen Bank International: Gewinn ohne Russland +10% auf 1,1 Mrd. Euro
Mehr Gewinn, wachsende Kredite und ein Zukauf in Rumänien: Die RBI legt ohne Russland in den ersten neun Monaten 2026 zu und peilt für das Gesamtjahr rund 13 Prozent Eigenkapitalrendite an.
Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
- Das Konzernergebnis der RBI ohne Russland stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 10 Prozent auf 1,127 Milliarden Euro.
- Die Kernerträge legten um 8 Prozent auf 4,971 Milliarden Euro zu; der Zinsüberschuss betrug 3,347 Milliarden und der Provisionsüberschuss 1,624 Milliarden Euro.
- Die Kundenkredite wuchsen seit Jahresbeginn um 8 Prozent auf 109 Milliarden Euro.
- Die Neubildungsquote lag bei 0,19 Prozent; die harte Kernkapitalquote betrug 15,4 Prozent. Die NPE-Quote sank auf 1,5 Prozent.
- Die Übernahme der Garanti BBVA Group Romania wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Für 2026 erwartet die RBI ohne Russland und einschließlich Garanti und Addiko einen Konzern-Return-on-Equity von rund 13 Prozent sowie ein Kundenkreditwachstum von rund 9 Prozent ohne Akquisitionen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 03.11.2026.
Der Kurs von Raiffeisen Bank International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,31 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,93EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
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