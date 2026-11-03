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    Norma Group mit neuen Finanzchef - Eckdaten und Prognose bestätigt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Norma beruft Tobias Bichler zum neuen Finanzchef
    • Bichler soll ab April 2027 Finanzchef werden
    • Umsatz stieg, Ebit-Marge nahm auf 3,7 Prozent zu
    Norma Group mit neuen Finanzchef - Eckdaten und Prognose bestätigt
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Beim Zulieferer Norma Group gibt es einen Wechsel im Finanzressort. Der Aufsichtsrat habe Tobias Bichler als neuen Finanzchef in den Vorstand berufen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in Maintal mit. Der derzeit stellvertretende Finanzchef beim Autozulieferer Brose Gruppe verfüge über langjährige internationale Erfahrung in Controlling, Finanzsteuerung und der Begleitung von Restrukturierungs- und Transformationsprogrammen, hieß es. Bichler soll spätestens ab 1. April 2027 das Finanzressort leiten. Bis dahin soll Finanzchef Okan Celiker die Funktion weiterhin wahrnehmen.

    Norma Group hatte bereits Eckdaten beim Strategie-Update im Oktober für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz legte im Jahresvergleich, wie bereits bekannt, um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten verbesserte sich von 3,8 Millionen auf 7,8 Millionen Euro. Die bereinigte Ebit-Marge erhöhte sich von 1,9 auf 3,7 Prozent. Unter dem Strich reduzierte sich der Verlust von 59,6 Millionen auf 12 Millionen Euro. Die Jahresziele bekräftigte der Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger./mne/stk

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 15,21 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Von den letzten 4 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +11,84 %/+57,89 % bedeutet.





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