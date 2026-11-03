JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Debatte werde sich nun vor allem um die veränderte Arithmetik zwischen Wachstum im Hardware- und Servicebereich drehen, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Während die Preismacht Apple im Hardware-Bereich antreibe, bremse das schleppendere Servicegeschäft derzeit die Gewinnentwicklung./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:34 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 338,3EUR auf Nasdaq (03. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

