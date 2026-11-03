JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Iren seien gut aufgestellt, um die Phase hoher Kerosinpreise besser zu überstehen als andere in der Branche, schrieb Harry Gowers am Montag in seiner Nachbetrachtung des positiven Quartalsberichts./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

