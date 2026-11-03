GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 338,3EUR auf Nasdaq (03. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michael Ng

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 390

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

