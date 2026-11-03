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    Darmstädter Merck verkauft US-Auftragsherstellung an Lonza

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lonza übernimmt fünf US-CDMO-Standorte von Merck
    • Rund 1.100 Beschäftigte wechseln in den USA zu Lonza
    • Abschluss der Übernahme für Mitte 2027 erwartet
    Darmstädter Merck verkauft US-Auftragsherstellung an Lonza
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern verkauft sein US-Geschäft mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen in die Schweiz. Der Pharmahersteller Lonza übernimmt insgesamt in den USA fünf Standorte mit einer Belegschaft von rund 1.100 Menschen, wie Lonza und Merck am Dienstag mitteilten. Lonza werde das Geschäft für einen mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrag übernehmen. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte 2027 erwartet, hieß es weiter.

    Merck baut derzeit sein Portfolio um. "Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Agenda", sagte der seit Mai amtierende Merck-Chef Kai Beckmann der Mitteilung zufolge. Im Juni hatte Merck zur Stärkung seiner Laborsparte (Life Science) die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne, einem Anbieter von Analysetechnologien, für mehr als 11 Milliarden US-Dollar vereinbart./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 703,6 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -5,46 %/+7,27 % bedeutet.





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