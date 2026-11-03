Schaeffler überzeugt: Solides Ergebnis nach neun Monaten
Weniger Umsatz, mehr Profitabilität: Schaeffler verbessert seine Marge trotz Gegenwinds. Die Sparten entwickeln sich uneinheitlich, doch die Prognose für 2026 steht.
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- Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten leicht auf 17,5 Mrd. Euro; währungsbereinigt lag er nahezu auf Vorjahresniveau.
- Das EBIT vor Sondereffekten stieg um 6,5 % auf 794 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich von 4,2 auf 4,5 %.
- Die Entwicklung der Sparten war uneinheitlich: E-Mobility und Vehicle Lifetime Solutions steigerten ihre Umsätze, während Powertrain & Chassis rückläufig war; Bearings & Industrial Solutions verbesserte seine Profitabilität deutlich.
- E-Mobility verbuchte wegen rückläufiger Projekte europäischer Hersteller in China einmalige Wertminderungen und Rückstellungen von rund 240 Mio. Euro; der bereinigte operative Verlust ging dennoch zurück.
- Der Free Cash Flow vor M&A-Zahlungen lag nach neun Monaten bei minus 40 Mio. Euro, verbesserte sich aber im dritten Quartal auf plus 260 Mio. Euro.
- Schaeffler bestätigte die Prognose für 2026: 22,5–24,5 Mrd. Euro Umsatz, 3,5–5,5 % EBIT-Marge und 100–300 Mio. Euro Free Cash Flow vor M&A-Zahlungen.
Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsergebnisse 2026, bei Schaeffler ist am 03.11.2026.
Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,0250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,0200EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.748,43PKT (+1,06 %).
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