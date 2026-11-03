UBS senkt Adidas auf 'Sell' - Ziel leicht runter auf 156 Euro
ANALYSE-FLASH
- UBS senkt Adidas-Kursziel von 160 auf 156 Euro
- UBS stuft Adidas wegen Bewertung auf Sell herab
- Langsameres Wachstum und Margendruck bis 2028
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 167,1 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 193,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 156,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+47,06 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 156 Euro
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Da sind die Zahlen:
Bruttomarge 54,3 % 51,8 % +2,5 Prozentpunkte
Betriebsergebnis 1,008 Mrd. € 736 Mio. € +37 %
Operative Marge 13,9 % 11,1 % +2,8 Prozentpunkte
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 711 Mio. € 482 Mio. € +48 %
Betriebsergebnis etwa 808 Mio. €
Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr etwa 9,8 %
Operative Marge etwa 11,1 % damit +-0
Bruttomarge etwa 51,5 % damit Rückläufig
Nordamerika +12 %
Greater China +13 %
Europa −4 %