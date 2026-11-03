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    UBS senkt Adidas auf 'Sell' - Ziel leicht runter auf 156 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Adidas-Kursziel von 160 auf 156 Euro
    • UBS stuft Adidas wegen Bewertung auf Sell herab
    • Langsameres Wachstum und Margendruck bis 2028
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Adidas auf 'Sell' - Ziel leicht runter auf 156 Euro
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 167,1 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 193,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 156,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+47,06 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 156 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 156,00, was einem Rückgang von -6,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Diskutiert werden ein Verkauf bei 163,15 Euro und ein Teilverkaufsziel von 190 Euro. Fundamental stehen Umsatzwachstum, durch Zollrückerstattungen erhöhte Gewinne sowie ohne diesen Effekt stagnierende operative Margen im Fokus. Das stagnierende Schuhgeschäft und Rabattdruck gelten als Hürden für eine höhere Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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