Cathie Wood kauft im Kursrutsch Krypto-Aktien nach

Coinbase ist der größte Zukauf

Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft Ark Invest hat ihre Beteiligungen an gleich drei großen Kryptounternehmen ausgebaut. Insgesamt investierte die Gesellschaft 6,65 Millionen US-Dollar in Aktien von Coinbase, Circle und Robinhood, nachdem die Titel in den vergangenen Tagen kräftige Kursverluste verzeichnet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Über die drei ETFs ARK Innovation (ARKK), ARK Next Generation Internet (ARKW) und ARK Fintech Innovation (ARKF) erwarb Ark Invest insgesamt 24.790 Coinbase-Aktien im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar.

Die Coinbase-Aktie verlor am Montag weitere 3,98 Prozent und schloss bei 137,83 US-Dollar.

Coinbase-Gewinn täuscht über Schwäche hinweg

Die Zukäufe erfolgen nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen von Coinbase. Die Kryptobörse steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 66 Prozent auf 719 Millionen US-Dollar.

Allerdings beruhte der hohe Gewinn größtenteils auf Wertsteigerungen eigener Kryptobestände. Bereinigt lag der Nettogewinn lediglich bei 78 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank der Umsatz im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar.

Circle Zukauf vor den Quartalszahlen

Auch beim Stablecoin-Emittenten Circle stockte Ark seine Beteiligung auf. Insgesamt kaufte die Gesellschaft 35.657 Aktien im Wert von 2,6 Millionen US-Dollar. Die Circle-Aktie beendete den Handel mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 72,08 US-Dollar.

Der Circle-Zukauf erfolgt vor den Quartalszahlen, die der Stablecoin-Emittent am Mittwoch veröffentlichen wird. Analysten rechnen laut TradingView im Konsens mit einem Umsatz von 788,17 Millionen US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,37 US-Dollar.

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Auch Robinhood landet im Depot

Hinzu kamen 7.703 Aktien des Onlinebrokers Robinhood für 645.820 US-Dollar. Auch die Robinhood-Aktie gab am Montag um 1,35 Prozent auf 83,84 US-Dollar nach.

Ark Invest trennt sich von Bullish

Während Wood ihre Positionen bei Coinbase, Circle und Robinhood ausbaute, reduzierte sie ihre Beteiligung an der Kryptobörse Bullish deutlich.

Ark Invest verkaufte insgesamt 104.172 Bullish-Aktien im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar. Die Aktie hatte am Montag 5,69 Prozent verloren und den Handel bei 22,54 US-Dollar beendet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



