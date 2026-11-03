🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreise steigen nach US-Angriffen auf Ziele im Iran

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach erneuten US-Angriffen im Iran
    • Brent kostet 106,12 Dollar und steigt um 1,3 Prozent
    • Brent erholt sich nach kräftigen Verlusten vom Vortag
    Ölpreise steigen nach US-Angriffen auf Ziele im Iran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Januar bei 106,12 US-Dollar gehandelt und damit etwa 1,3 Prozent höher als am Montag. Zu Wochenbeginn hatte der Brent-Preis knapp acht Prozent nachgegeben.

    Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die USA Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen. Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei.

    Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Allerdings hatten Medien in den Tagen zuvor über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Zwischenwahlen in den USA gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen.

    Mit dem aktuellen Anstieg haben die Ölpreise den deutlichen Rückgang vom Wochenauftakt vorerst gestoppt. Am Montag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent wegen positiver Signale aus dem Iran zeitweise bis auf 103,28 Dollar gefallen, nachdem die Notierung in der vergangenen Woche noch bei fast 117 Dollar gestanden hatte.

    Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, wie aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hervorgeht./jkr/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise steigen nach US-Angriffen auf Ziele im Iran Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     