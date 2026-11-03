Technisches KO-Signal!

Gibt die Aktie im Zuge eines weiteren Kursrutsches sogar den seit Anfang April bestehenden Aufwärtstrend auf, könnten noch deutlich tiefere Korrekturziele bei 309,90 US-Dollar sowie darunter um 290,74 US-Dollar ins Spiel kommen. Untermauert wird diese schwache Performance aktuell von einem anhaltend fallenden MACD und RSI.

Sollte sich der Abverkauf bei KI-Aktien fortsetzen und Apple darunter leiden, droht ein bärischer Rückfall unter diesen 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 334,30 US-Dollar . In diesem Szenario muss mit weiteren Abschlägen gerechnet werden – mindestens bis auf das Oktobertief bei 325,81 US-Dollar .

Der Blick nach oben: Damit es doch noch zu einem erfolgreichen Zieleinlauf bei 362,47 US-Dollar kommt, müsste auf der Oberseite zunächst das aktuelle Rekordhoch bei 351,73 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Danach stünde aus technischer Sicht ohnehin erst einmal eine längere Verschnaufpause (Konsolidierung) an. Das bisherige Rekordhoch kann – trotz des jüngsten Marktrutsches – bereits als ein solcher erfolgreicher Zieleinlauf gewertet werden.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 334,00 US-Dollar

Kursziele : 309,90 und 290,74 US-Dollar

Renditechance via DY1FMY : 150 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4P72 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,79 - 2,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 306,3017 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 306,3017 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 336,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1FMY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,64 - 2,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 366,0327 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 366,0327 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 336,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 290,74 US-Dollar Hebel: 11,39 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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