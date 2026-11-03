Aufwärtstrend im Test

Börsentypisch ist nach solchen Ausbrüchen oft eine kurze Erholung – ein sogenannter „Pullback“ – zurück an das vorherige Ausbruchsniveau zu beobachten. Danach drohen der Logik nach jedoch weitere Kursverluste. Richtig an Fahrt aufnehmen sollten diese Abwärtsbewegungen allerdings erst unterhalb der Marke von 7.500 Punkten . In diesem Fall könnte das Barometer in Richtung 7.443 Punkte und tiefer bis auf den steigenden 200-Tage-Durchschnitt bei 7.351 Punkten gedrückt werden. Für Verkäufer könnte sich hier eine entsprechende Positionierung anbieten, zumal auch Indikatoren wie der MACD und der RSI dieses Szenario derzeit untermauern.

Obwohl ein im frühen Juni etablierter Aufwärtstrend nach unten verlassen wurde, versucht der S&P 500 nun, sich im Bereich der wichtigen Horizontalunterstützung aus dem Hochsommer um 7.580 Punkten sowie am Septembertief bei 7.507 Punkten zu stabilisieren.

Der Blick nach oben: Damit der Index noch einmal die Chance auf neue Höchststände und Kursgewinne bis 7.816 Punkte erhält, müsste der S&P 500 auf der Oberseite die Marke von mindestens 7.747 Punkten nachhaltig überwinden.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 7.500 Punkte

Kursziele : 7.443 und 7.351 Punkte

Renditechance via DU3F8C : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0HQA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,15 - 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.219,903 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.219,903 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.577,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,40 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3F8C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,05 - 3,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.911,459 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.911,459 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.577,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 7.351 Punkte Hebel: 22,09 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.