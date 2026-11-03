9,3 Milliarden Euro Spritkosten: Lufthansa kappt erneut das Gewinnziel!

Der Konflikt im Nahen Osten treibt die Treibstoffrechnung hoch. Lufthansa erwartet nun Jahreskosten von 9,3 Milliarden Euro. Das sind rund zwei Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Bislang war ein Anstieg um etwa 1,5 Milliarden Euro eingeplant. Allein im dritten Quartal stiegen die Treibstoffkosten um 543 Millionen Euro.

Mehr Gewinn im Quartal, weniger Hoffnung für das Jahr: Lufthansa senkt zum zweiten Mal binnen drei Monaten die Prognose. So erwartet der Konzern für 2026 einen bereinigten operativen Gewinn von 1,7 bis zwei Milliarden Euro. Zuvor lag die Obergrenze bei 2,2 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn hatte Lufthansa noch ein deutliches Plus gegenüber den 1,96 Milliarden Euro des Vorjahres angepeilt.

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Dennoch legte der Quartalsgewinn um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Damit übertraf Lufthansa die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,38 Milliarden Euro leicht. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Experten leicht.

Die Durchschnittserlöse im Fluggeschäft stiegen um sieben Prozent. Besonders gefragt waren Premiumtickets sowie Verbindungen nach Asien und Nordamerika. Geringere Projektausgaben halfen ebenfalls, die höheren Spritkosten abzufedern.

Die Kernmarke bleibt eine Schwachstelle. Hohe Kosten, Pilotenstreiks und unrentable Kurzstrecken zehren an den Erfolgen auf der Langstrecke. Kapazitäten wandern deshalb zu günstigeren Konzernairlines wie Discover und City Airlines. Konzernchef Carsten Spohr stellt sich auch 2027 auf ein weiteres Umbaujahr ein.

Für das Jahresergebnis wird nun die Frachtsparte besonders wichtig. Lufthansa Cargo verdreifachte im dritten Quartal ihren operativen Gewinn. Laut Finanzchef Till Streichert hängt die Position innerhalb der neuen Prognosespanne neben Treibstoffkosten und Nachfrage vor allem davon ab, wie viel Cargo im vierten Quartal verdient.

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Aktie derzeit rund 0,7 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 7,45 Euro (Stand: 08:00 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 7,442EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.





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