Heftiger Rückgang Silber verliert -3,11 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 18,40774USD. Heute, bei 49,05USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.323,1USD geworden – ein Plus von +166,46 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Gegenbewegung bei Silber und die Frage, ob der Boden bereits erreicht ist. Mehrere Teilnehmer erwarten weitere Rückgänge und planen Nachkäufe um oder unter 40 US-Dollar, teils in Tranchen. Kurse unter 30 US-Dollar je Feinunze hält ein Teilnehmer für schwer vorstellbar. Zudem wird die Absicherung bestehender Bestände durch Short-Positionen über Optionsscheine oder Zertifikate diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.