Notenbanken erhöhen Goldkäufe - Anleger kaufen weniger Barren

(Korrigiert wird der letzte Satz im ersten Absatz. Der Vergleich ist zum dritten Quartal 2025 rpt. 2025.)

LONDON (dpa-AFX) - Die Zentralbanken haben ihre Goldreserven nach Angaben des Branchenverbands World Gold Council (WGC) im dritten Quartal stärker ausgeweitet. In den drei Monaten bis September kauften die Notenbanken weltweit 321 Tonnen Gold, wie aus dem Quartalsbericht des WGC hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Damit seien die Goldkäufe deutlich höher ausgefallen, als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Vergleich zum dritten Quartal 2025 habe sich das Volumen der Goldkäufe um 42 Prozent erhöht.

"Die Nachfrage der Zentralbanken blieb stark", heißt es in der Mitteilung. Nachdem das Kaufvolumen zu Beginn des Jahres noch verhalten ausgefallen sei, habe es sich im zweiten und dritten Quartal verstärkt und den schwachen Jahresauftakt mehr als ausgeglichen.