JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 355 Dollar - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt Apples Kursziel auf 355 US-Dollar
- Die Einstufung für Apple bleibt auf Overweight
- Preismacht stützt Hardware, Services bremsen Gewinn
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Debatte werde sich nun vor allem um die veränderte Arithmetik zwischen Wachstum im Hardware- und Servicebereich drehen, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Während die Preismacht Apple im Hardware-Bereich antreibe, bremse das schleppendere Servicegeschäft derzeit die Gewinnentwicklung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:34 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 294,1 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von -8,26 %/+29,12 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 355 US-Dollar
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Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
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Palantir solide zahlen und Apple auch ob das den Markt langt hmmm mal sehen was der Techbereich diese Woche mit sich bringt hoffe der steigt mal wieder endlich nach wochen.
https://www.heise.de/news/Apple-trotzt-dem-PC-Markteinbruch-11359938.html