JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 355 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 294,1 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von -8,26 %/+29,12 % bedeutet.