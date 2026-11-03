Die Jiangsu Muyang Group hat Klage über mehrere zehn Milliarden Yuan gegen ehemalige Führungskräfte wegen Schädigung der Unternehmensinteressen eingereicht

Dies markiert eine neue Phase in den Bemühungen der Muyang Group, die Verantwortlichen im Namen des Unternehmens zur Rechenschaft zu ziehen. Nach mehr als einem Jahrzehnt Eigentumsstreitigkeiten hat die Muyang Group die Kontrolle über das Unternehmen zurückerlangt, wobei Xu Youhui als ihr gesetzlicher Vertreter fungiert, und geht nun rechtlich gegen die betreffenden Parteien vor.

YANGZHOU, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Jiangsu Muyang Group Co., Ltd. („Muyang Group") hat in ihren laufenden Gerichtsverfahren kürzlich weitere Fortschritte erzielt. Die von der Muyang Group und der Muyang Co., Ltd. gegen Fan Tianming und weitere Personen sowie mit diesen verbundene Unternehmen, darunter die FAMSUN-Gruppe und die FAMSCEND-Gesellschaft, wegen mutmaßlicher Haftung für die Schädigung der Unternehmensinteressen erhobene Klage wurde vom Höheren Volksgericht der Provinz Jiangsu förmlich angenommen.

Als einer der ersten Hersteller von Futtermittelmaschinen in China erlebte die Muyang Group einst eine bemerkenswerte Wachstumsphase. Nach der Umstrukturierung im Januar 1986 expandierte das Unternehmen rasant und wurde schließlich zum zweitgrößten auf Futtermittelmaschinen spezialisierten Hersteller weltweit sowie zum größten in Asien.

Die Muyang Group hatte zu diesem Zeitpunkt eine klar definierte Eigentümerstruktur: Xu Youhui hielt einen Anteil von 24,05 %, Xu Bin und Li Minyue jeweils 15,74 %, Fan Tianming 15,61 %, Xu Ronghua 15,51 %, die Beschäftigten zusammen 9,48 % und die staatlichen Anteilseigner 3,87 %.

Ende 2005 begann die Muyang Group mit der Planung eines Börsengangs. Bis 2013 hatte der Jahresumsatz 7 Milliarden Renminbi erreicht.

Diese Erfolgsphase fand jedoch mit der Umbesetzung des Vorstands im Jahr 2008 ein abruptes Ende. Am 16. Oktober 2008 wurde der Aktionär Xu Ronghua in einer Haftanstalt gezwungen, seine Beteiligung von 15,51 % zu einem Preis unter dem Marktwert zu übertragen. Dies löste einen aufsehenerregenden Streit um die Übertragung von Unternehmensanteilen aus, der weithin als „Muyang Case" bekannt ist.

Im Dezember 2017 führte das Oberste Volksgericht Chinas den Fall als einen von drei bedeutenden Fällen auf, in denen es um ungerechte oder fehlerhafte Entscheidungen in Bezug auf Eigentumsrechte ging.

Nach mehr als einem Jahrzehnt gerichtlicher Auseinandersetzungen bestätigte das Höhere Volksgericht der Provinz Jiangsu am 14. Mai 2020 mit seinem Zivilbeschluss Nr. (2018) Su Min Zhong 1388 das erstinstanzliche Urteil. Das Gericht stellte fest, dass Xu Ronghua die Anteilsübertragungsvereinbarung im Oktober 2008 in der Haftanstalt des Bezirks Hanjiang in Yangzhou unter Zwang unterzeichnet hatte, und hob sie daher auf. Das Gericht ordnete an, dass Chen Jiarong und Fan Tianming die Beteiligung von 15,51 % an der Muyang Group an Xu Ronghua zurückgeben müssen.