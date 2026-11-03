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    Die PRA Group, Inc. feiert ihr 30-jähriges Firmenjubiläum mit dem Läuten der Nasdaq-Eröffnungsglocke

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    Die PRA Group, Inc. feiert ihr 30-jähriges Firmenjubiläum mit dem Läuten der Nasdaq-Eröffnungsglocke
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    NORFOLK, Virginia, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen im Erwerb und der Einziehung notleidender Kredite, feierte heute ihr 30-jähriges Firmenjubiläum mit dem Läuten der Eröffnungsglocke der Nasdaq-Börse am Times Square in New York City.

    PRA Group, Inc. celebrates 30 years of business by ringing the Nasdaq opening bell.

    Martin Sjolund, President und Chief Executive Officer der PRA Group, läutete die Glocke gemeinsam mit dem Mitbegründer und Executive Chairman des Vorstands, Steve Fredrickson, sowie dem Führungsteam des Unternehmens und Mitarbeitern, die die weltweite Belegschaft der PRA Group repräsentierten.

    „Das 30-jährige Firmenjubiläum zu feiern, ist von besonderer Bedeutung, da dieser Meilenstein den Menschen gehört, die dazu beigetragen haben, die PRA Group zu dem zu machen, was sie heute ist", sagte Sjolund. „Unsere Mitarbeiter sind der Grund, warum wir uns von einem Start-up in Virginia zu einem globalen Unternehmen entwickelt haben, und sie sind der Grund, warum wir voller Vorfreude auf unser nächstes Kapitel blicken."

    Die 1996 in Norfolk, Virginia, gegründete PRA Group hat sich zu einem der weltweit am stärksten diversifizierten Unternehmen in der Branche für notleidende Kredite entwickelt und ist mit ihrem Portfolio in 18 Ländern tätig. Das Unternehmen ist seit 2002 börsennotiert und spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Finanzökosystem, indem es Kapital an Banken und andere Gläubiger zurückführt und gleichzeitig direkt mit Kunden zusammenarbeitet, um ihnen bei der Begleichung ihrer Schulden zu helfen.

    „So stolz wir auch auf unsere ersten 30 Jahre sind, so sehr freuen wir uns noch mehr auf das, was vor uns liegt", sagte Sjolund. „Gemeinsam treiben wir unsere neue, Anfang dieses Jahres vorgestellte Strategie ‚PRA 3.0' voran, deren Schwerpunkt darauf liegt, uns zu einem leistungsstarken, technologiegestützten, globalen Kapitalvermittler zu entwickeln. Ich bin stolz auf das, was unser Team erreicht hat, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Aktionären auch weiterhin einen Mehrwert zu bieten."

    Informationen zur PRA Group
    Als weltweit führendes Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) auf den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite spezialisiert. Die PRA Group erwirbt Portfolios von Banken und anderen Gläubigern und arbeitet über ihre Tochtergesellschaften mit Kunden zusammen, um ihnen bei der Begleichung ihrer Schulden zu helfen. Die PRA Group hat ihren Hauptsitz in Norfolk, Virginia, und ist in den USA, Europa und anderen Märkten tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

    Medienkontakt:
    Allison Herman
    Manager, Public Relations and Strategic Communication
    (757) 381-5205
    MediaInquiries@PRAGroup.com

    Kontakt für Investoren:
    Najim Mostamand, CFA
    Vice President, Investor Relations
    (757) 431-7913
    IR@PRAGroup.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-pra-group-inc-feiert-ihr-30-jahriges-firmenjubilaum-mit-dem-lauten-der-nasdaq-eroffnungsglocke-302927536.html

    Die PRA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 17,55EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.






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