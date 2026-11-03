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    Starkes Pharmageschäft stimmt Bayer optimistischer für 2026

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer hebt die Jahresprognose für das Ergebnis an
    • Gewinn der Pharmasparte wächst um fast ein Viertel
    • Nubeqa und Kerendia sorgen für starkes Wachstum
    Starkes Pharmageschäft stimmt Bayer optimistischer für 2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit noch recht neuen Medikamenten in der Pharmasparte stimmen Bayer optimistischer für das laufende Jahr. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson rechnet nun währungsbereinigt mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, was am unteren und oberen Rand der Spanne jeweils 200 Millionen Euro mehr sind als zuvor. Inklusive Wechselkurseffekten stehen 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro im Plan nach bisher 9,4 bis 9,9 Milliarden. Analysten rechnen aktuell mit 9,7 Milliarden Euro operativem Ergebnis im laufenden Jahr. Zudem erwartet Bayer nun einen Abfluss freier Finanzmittel (Free Cashflow) von 1,5 bis 0,5 Milliarden Euro, statt bisher 2,5 bis 1,5 Milliarden, wie der Konzern mitteilte.

    Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um knapp 7 Prozent auf knapp 1,62 Milliarden Euro. Treiber war dabei die Pharmasparte, die den Gewinn im Tagesgeschäft um fast ein Viertel auf 1,29 Milliarden Euro steigert. Rückenwind lieferte dabei ein starkes Wachstum der Medikamente Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia zum Schutz von Nieren und Herz eingesetzt wird./mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 51,08 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -9,95 %/+21,38 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung von unter 20 auf fast 50 Euro und weitere Chancen nach einem positiven Glyphosat-Urteil. Diskutiert werden ein möglicher Vergleich und sinkende Rechtsrisiken. Einige Anleger nennen 60 Euro als Verkaufsschwelle. Zudem stehen die Perspektiven von Pharma und Crop Science sowie Andersons Konzernumbau und dessen noch zu belegende Wirkung auf Umsatz und Ergebnis im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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