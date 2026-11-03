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    Nach den Wahlen in Serbien sind skandinavische Rohstoffe Europas bester Joker

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    Nach den Wahlen in Serbien sind skandinavische Rohstoffe Europas bester Joker
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Nach den Wahlen in Serbien droht dem Bergbau im Land ein empfindlicher Dämpfer, der sogar bereits bestehende Lizenzen betreffen könnte. Damit gewinnt Skandinavien für die europäische Rohstoffsouveränität automatisch an Gewicht.

     

    Der Goldexplorer FireFox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) sucht auf dem Projekt Mustajärvi im finnischen Lappland nach dem Edelmetall. Mitte Oktober veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse zweier Bohrungen aus dem laufenden Bohrprogramm. Die Bohrungen wurden in der erst kurz zuvor entdeckten Zone Lammas niedergebracht und bestätigen die Entdeckungsbohrung.

     

    FireFox CEO Carl Löfberg misst den Erweiterungsbohrungen bei der neuen Lammas-Entdeckung große Bedeutung bei. Nun ließe sich „eine analoge mineralisierte Scherzone mit einer Streichlänge von über 200 Metern“ nachweisen, die sich in alle Richtungen öffne. „Darüber hinaus liegt der Erzgehalt der Bohrabschnitte in der Lammas-Zone weiterhin deutlich über dem globalen Durchschnitt.“

     

    FireFox Gold bohrt bei Mustajärvi rund 6 Gramm Gold pro Tonne

     

    21 Meter mit 4,13 Gramm Gold pro Tonne ab einer Tiefe von 114 Metern hatte die Entdeckungsbohrung einige Wochen zuvor geliefert. Eine der neuen Bohrungen ergab 16,6 Meter mit 5,83 Gramm Gold pro Tonne. Damit finden sich attraktive Gehalte in vergleichsweise geringer Tiefe – für Goldexplorer ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum erfolgreichen Projektabschluss.

     

    Das europäische Interesse an skandinavischen Rohstoffexplorern wie FireFox Gold dürfte in den kommenden Monaten spürbar zunehmen. Der Grund: Der jüngste Wahlausgang in Serbien. Am 25. Oktober 2026 gewann die „Student List“ (Studentska lista – Studenti pobeđuju) mit rund 52,7 % der Stimmen eine absolute Mehrheit und beendete damit die 14-jährige Dominanz von Aleksandar Vučić und der Serbischen Fortschrittspartei. Vučić räumte die Niederlage noch am Wahlabend ein.

     

    Der Großteil der Medienberichte in Deutschland dreht sich um das Korruptionsthema, das die Bewegung antreibt und um ihre Entstehung als Folge eines eingestürzten Bahnhofsdachs in Novi Sad. Weniger berichtet wird über die Auswirkungen des politischen Wechsels auf den Bergbau in Serbien – und damit auf den Zugang Europas zu wichtigen Rohstoffen.

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