Bis zu 45 % Rabatt auf smarte Plug-in-Energiespeicherlösungen

BERLIN, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein weltweiter Pionier für Plug-in-Heimenergiemanagementsysteme (HEMS), gibt heute den Start seiner Black Friday 2026-Kampagne bekannt und bietet Rabatte von bis zu 45 % auf intelligente saubere Energielösungen. Die Aktion läuft vom 2. November bis zum 7. Dezember 2026 im offiziellen Zendure-Onlineshop sowie auf Amazon. Sie ermöglicht es Eigenheimbesitzern, ihren solaren Eigenverbrauch zu maximieren und die winterlichen Energiekosten durch intelligente Speicherung spürbar zu senken.

Exklusive Black Friday-Aktionsangebote

Phase 1: Hauptverkaufsphase (2. – 29. November 2026) SolarFlow 2400 Pro + 4 × 515 W Solarmodule : 1.199 Euro (regulär 2.099 Euro, Ersparnis: 900 Euro / ca. 43 %). Enthält vier kostenlose Bodenhalterungen im Wert von 118 Euro. SolarFlow 2400 AC+ + 1 × AB3000L-Akku : 1.198 Euro (regulär 1.798 Euro, Ersparnis: 600 Euro / ca. 33 %). Enthält einen kostenlosen Zendure Smart Meter D0 im Wert von 99 Euro.

Phase 2: Cyber Week & erweiterte Angebote (30. November – 7. Dezember 2026) SolarFlow 2400 Pro + 1 × AB3000L-Akku + 4 × 515 W Solarmodule : 1.698 Euro (regulär 2.798 Euro, Ersparnis: 1.100 Euro / ca. 39 %). Enthält vier kostenlose Bodenhalterungen im Wert von 118 Euro. SolarFlow 1600 AC+ + 1 × AB2000L-Akku : 799 Euro (regulär 1.448 Euro, Ersparnis: 649 Euro / ca. 45 %). Für nur 1 Euro erhalten Kunden zusätzlich einen 6-in-1 Power Strip Cube (Wert: 69,99 Euro).

Kombinierbare Frühbucher- & Cyber Monday-Vorteile Frühbucher-Zugang (2. – 11. November): Ausgewählte Akku-Bundles des SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 2400 Pro qualifizieren sich für zusätzliche 50 Euro Rabatt (exkl. MwSt.) , begleitet von kostenlosen Smart Metern oder Bodenhalterungen. Cyber Monday (30. November – 7. Dezember): Der einzeln erworbene Erweiterungsakku AB3000L ist um 50 Euro (exkl. MwSt.) reduziert.



Intelligentes Energiemanagement für jeden Haushalt

Das rabattierte Portfolio von Zendure deckt jede Solarkonfiguration im Eigenheim ab: vom Flaggschiff SolarFlow 2400 Pro für ertragsstarke Balkon- und Dachanlagen bis hin zu den Systemen SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 1600 AC+, die für die nahtlose Plug-and-Play-Nachrüstung bestehender PV-Anlagen konzipiert sind. Im Mittelpunkt steht Zendures Agentic HEMS, angetrieben vom KI-Prognosemodell ZenPulse: Das System koordiniert Energieerzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch anhand flexibler Stromtarife, um den Selbstversorgungsgrad zu maximieren.

Alle Angebote unterliegen Zendures 30-tägiger Preisgarantie. Weitere Informationen finden sich auf der Black Friday-Aktionsseite von Zendure.

Über Zendure

Zendure ist ein globaler Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement im Haushalt und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen. Langfristig will das Unternehmen zum zentralen Energie-Hub für das Zuhause im KI-Zeitalter werden und Haushalten weltweit die Freiheit geben, ihre Energie selbstbestimmt zu steuern. Die Grundlage dafür bildet Zendures SolarFlow-Ökosystem, das modulare Speicherlösungen, intelligentes Energiemanagement und die flexible Einbindung von Solarenergie miteinander verbindet. Im Zentrum dieses Ökosystems steht Zendures Agentic HEMS – ein mehrschichtiges System aus Hardware, Software, Modellen und intelligenten Agenten.

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