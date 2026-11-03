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    Bis zu 45 % Rabatt auf smarte Plug-in-Energiespeicherlösungen

    Zendure kündigt Black Friday 2026-Angebote an

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    Erhebliche Einsparungen beim Flaggschiff SolarFlow 2400 Pro, der SolarFlow AC+ Retrofit-Serie und Agentic HEMS-Bundles – kombiniert mit exklusiven Frühbuchervorteilen und Gratis-Hardware.

    BERLIN, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein weltweiter Pionier für Plug-in-Heimenergiemanagementsysteme (HEMS), gibt heute den Start seiner Black Friday 2026-Kampagne bekannt und bietet Rabatte von bis zu 45 % auf intelligente saubere Energielösungen. Die Aktion läuft vom 2. November bis zum 7. Dezember 2026 im offiziellen Zendure-Onlineshop sowie auf Amazon. Sie ermöglicht es Eigenheimbesitzern, ihren solaren Eigenverbrauch zu maximieren und die winterlichen Energiekosten durch intelligente Speicherung spürbar zu senken.

    Exklusive Black Friday-Aktionsangebote

    • Phase 1: Hauptverkaufsphase (2. – 29. November 2026)
      • SolarFlow 2400 Pro + 4 × 515 W Solarmodule: 1.199 Euro (regulär 2.099 Euro, Ersparnis: 900 Euro / ca. 43 %). Enthält vier kostenlose Bodenhalterungen im Wert von 118 Euro.
      • SolarFlow 2400 AC+ + 1 × AB3000L-Akku: 1.198 Euro (regulär 1.798 Euro, Ersparnis: 600 Euro / ca. 33 %). Enthält einen kostenlosen Zendure Smart Meter D0 im Wert von 99 Euro.
    • Phase 2: Cyber Week & erweiterte Angebote (30. November – 7. Dezember 2026)
      • SolarFlow 2400 Pro + 1 × AB3000L-Akku + 4 × 515 W Solarmodule: 1.698 Euro (regulär 2.798 Euro, Ersparnis: 1.100 Euro / ca. 39 %). Enthält vier kostenlose Bodenhalterungen im Wert von 118 Euro.
      • SolarFlow 1600 AC+ + 1 × AB2000L-Akku: 799 Euro (regulär 1.448 Euro, Ersparnis: 649 Euro / ca. 45 %). Für nur 1 Euro erhalten Kunden zusätzlich einen 6-in-1 Power Strip Cube (Wert: 69,99 Euro).
    • Kombinierbare Frühbucher- & Cyber Monday-Vorteile
      • Frühbucher-Zugang (2. – 11. November): Ausgewählte Akku-Bundles des SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 2400 Pro qualifizieren sich für zusätzliche 50 Euro Rabatt (exkl. MwSt.), begleitet von kostenlosen Smart Metern oder Bodenhalterungen.
      • Cyber Monday (30. November – 7. Dezember): Der einzeln erworbene Erweiterungsakku AB3000L ist um 50 Euro (exkl. MwSt.) reduziert.

    Intelligentes Energiemanagement für jeden Haushalt

    Das rabattierte Portfolio von Zendure deckt jede Solarkonfiguration im Eigenheim ab: vom Flaggschiff SolarFlow 2400 Pro für ertragsstarke Balkon- und Dachanlagen bis hin zu den Systemen SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 1600 AC+, die für die nahtlose Plug-and-Play-Nachrüstung bestehender PV-Anlagen konzipiert sind. Im Mittelpunkt steht Zendures Agentic HEMS, angetrieben vom KI-Prognosemodell ZenPulse: Das System koordiniert Energieerzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch anhand flexibler Stromtarife, um den Selbstversorgungsgrad zu maximieren.

    Alle Angebote unterliegen Zendures 30-tägiger Preisgarantie. Weitere Informationen finden sich auf der Black Friday-Aktionsseite von Zendure.

    Über Zendure

    Zendure ist ein globaler Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement im Haushalt und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen. Langfristig will das Unternehmen zum zentralen Energie-Hub für das Zuhause im KI-Zeitalter werden und Haushalten weltweit die Freiheit geben, ihre Energie selbstbestimmt zu steuern. Die Grundlage dafür bildet Zendures SolarFlow-Ökosystem, das modulare Speicherlösungen, intelligentes Energiemanagement und die flexible Einbindung von Solarenergie miteinander verbindet. Im Zentrum dieses Ökosystems steht Zendures Agentic HEMS – ein mehrschichtiges System aus Hardware, Software, Modellen und intelligenten Agenten.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Zendure kündigt Black Friday 2026-Angebote an Bis zu 45 % Rabatt auf smarte Plug-in-Energiespeicherlösungen Erhebliche Einsparungen beim Flaggschiff SolarFlow 2400 Pro, der SolarFlow AC+ Retrofit-Serie und Agentic HEMS-Bundles – kombiniert mit exklusiven Frühbuchervorteilen und Gratis-Hardware.BERLIN, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Zendure, ein …
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