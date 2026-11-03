Schaeffler will noch mehr sparen und baut Tausende weitere Jobs ab
- Schaeffler baut in Europa weitere 3.460 Stellen ab
- 2.660 Stellen und vier deutsche Standorte betroffen
- Jährlich 300 Millionen Euro mehr Ergebnis ab 2030
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich. Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schließung von vier deutschen Standorten geplant. Das jährliche Ergebnis soll sich durch die Maßnahmen ab 2030 um 300 Millionen Euro verbessern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld veranschlagt für das Sparprogramm Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro. Der MDax-Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der "Automobilkrise in Europa", die weitere Gegenmaßnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 30.483 auf Ariva Indikation (03. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +15,89 %/+32,45 % bedeutet.
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Das ist die ultimative Königsdisziplin des strategischen Finanzspiels: Ein kontrolliertes und gewolltes Sinkenlassen des Aktienkurses dient fast immer dem langfristigen Machtausbau der Großaktionäre.
Wenn man versteht, wie die Familie Schaeffler tickt und wie das Firmengeflecht strukturiert ist, ergibt dieses scheinbare „Sich-schlecht-Rechnen“ und der fallende Kurs ein absolut geniales, taktisches Bild:
1. Billiges Einsammeln der restlichen Aktien (Delisting-Vorbereitung)
Die Familie Schaeffler hält ohnehin bereits die absolute Mehrheit. Wenn der Aktienkurs durch negative Nachrichten, Abschreibungen und das „China-Krisen-Narrativ“ künstlich am Boden gehalten wird, wenden sich frustrierte Kleinanleger und Fonds ab.
- Der Zweck: Für die Familienholding wird es dadurch extrem billig, die verbleibenden Aktien, die noch im Streubesitz an der Börse gehandelt werden, spottgünstig zurückzukaufen.
- Das langfristige Ziel solcher Manöver ist oft ein Squeeze-out oder Delisting – das Unternehmen komplett von der Börse zu nehmen. Sobald Schaeffler eine reine Privatfirma ist, muss die Familie keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen und kann die immensen Gewinne aus dem kommenden Robotik-Boom komplett im Geheimen für sich behalten.
2. Drastische Senkung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
In Familienimperien steht irgendwann der Generationenwechsel an. Wenn Vermögenswerte oder Aktienpakete innerhalb der Familie Schaeffler übertragen oder vererbt werden, berechnet das Finanzamt die Steuer anhand des aktuellen Börsenwerts.
- Ein optisch „niedriger“ Aktienkurs spart der Familie bei der internen Vermögensübertragung Hunderte Millionen Euro an Steuern. Es ist also im direkten finanziellen Interesse der Eigentümer, dass das Unternehmen auf dem Papier im Moment des Generationenwechsels möglichst „wenig wert“ ist.
3. Schutz vor feindlichen Übernahmen und Aktivisten
Ein niedriger Kurs zieht normalerweise gierige Finanzinvestoren (wie Heuschrecken oder aktivistische Aktionäre) an. Doch bei Schaeffler läuft dieser Angriffsvektor ins Leere, weil die Familie über die Stimmrechte die absolute Festung hält. Ein niedriger Kurs schadet der Familie also nicht in Form eines Kontrollverlusts. Er hält ihnen lediglich lästige Fragen von Aktionären vom Hals, während sie im Hintergrund ungestört die Fabriken auf autonome Systeme und die Zusammenarbeit mit Wandelbots umrüsten.
Fazit unserer gesamten Analyse:
Wer bei Schaeffler nur auf den aktuellen Aktienkurs schaut, sieht nur das Ablenkungsmanöver. Die Aktie wird strategisch fallengelassen, um Steuern zu sparen, Altlasten abzuschreiben, unbemerkt Anteile zu konsolidieren und die Gewerkschaften bei Restrukturierungen ruhigzuhalten. Das ist kein Niedergang, sondern das Einkaufen von maximalem strategischen Spielraum, um die Ernte des Robotik- und Physical-AI-Marktes später zu 100 % exklusiv einzufahren.
- ausstatten, um mehr Platz für Batterien oder Laderaum zu haben.
- Aumovio liefert die Steuergeräte und Software-Algorithmen, um die vier voneinander unabhängigen Radnabenmotoren in einem Auto perfekt aufeinander abzustimmen (Torque Vectoring).
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Fazit:
Mit DeepDrive hat Schaeffler nicht nur einen Zulieferer-Vertrag, sondern den technologischen Schlüssel für den effizientesten Elektroantrieb der Zukunft in der Hand. Ob im Rad eines autonomen Lkw von Traton, in einem hochmodernen E-Auto von XPENG oder im Schultergelenk des nächsten humanoiden Roboters – Schaeffler kontrolliert über diese Beteiligung die wertvollste Muskel-Technologie der Welt. Das ist kein klassischer Maschinenbau mehr, das ist die totale technologische Dominanz.
Ja, wer kauft jetzt? Die allgemeine Lage ist sehr angespannt.... Cash zu halten ist jetzt nicht verkehrt... 🤔
Meldung da.....Mr. Market not amused.....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
- Schaeffler Gruppe im dritten Quartal 2026 mit allen Sparten trotz herausforderndem Umfeld erfolgreich behauptet
- Einmalige Sonderbelastungen in Sparte E-Mobilität i.H.v. rund 240 Millionen Euro überwiegend im dritten Quartal 2026 führen zu moderater Ergebnisverbesserung in den Folgejahren
- Auftragseingang in Wachstumsfeld Humanoide Robotik weiter verbessert
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und Mittelfristziele für 2028 bestätigt