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    Kerosinpreis belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Gewinnziel gedämpft

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa senkt Gewinnziel für 2026 wegen Kerosin
    • Kerosinkosten steigen 2026 auf 9,3 Milliarden Euro
    • Sommergewinn steigt dank höherer Preise und Fracht
    ROUNDUP - Kerosinpreis belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Gewinnziel gedämpft
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das teure Kerosin zehrt trotz eines lukrativen Sommers noch stärker an den Gewinnplänen der Lufthansa . Während der Luftverkehrskonzern im dritten Quartal mehr verdiente als ein Jahr zuvor, dämpfte der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr seine Gewinnprognose für 2026 erneut. So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) statt 1,7 bis 2,2 Milliarden nur noch 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erreichen. Bereits im August hatte Spohr sein Gewinnziel gekappt. Nun scheint ein Rückgang im Vergleich zu den knapp 2 Milliarden Euro von 2025 nahezu ausgemacht.

    "Wo wir innerhalb der Bandbreite landen, wird neben Treibstoffkosten und Nachfrage insbesondere von der Ergebnisentwicklung bei Lufthansa Cargo im vierten Quartal abhängen", sagte Finanzvorstand Till Streichert. Er zeigte sich "zuversichtlich, im Einklang mit der Kapitalmarkterwartung diese Bandbreite zu erreichen". Analysten hatten jedoch zuletzt im Schnitt einen bereinigten operativen Gewinn von lediglich gut 1,7 Milliarden Euro erwartet. Damit lagen sie bereits am unteren Ende der Zielspanne.

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    Grund der Prognosesenkung sind vor allem die extrem gestiegenen Kerosinpreise. Im wichtigen Sommerquartal von Juli bis September gab die Lufthansa über eine halbe Milliarde Euro mehr für Treibstoff aus als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet Spohr jetzt mit Kerosinkosten von 9,3 Milliarden Euro - zwei Milliarden mehr als im Vorjahr und 600 Millionen mehr als noch Anfang August angekündigt.

    Dennoch verdiente die Lufthansa im Sommer mehr als gedacht. Weil der Konzern die Ticketpreise merklich erhöht hatte und das Geschäft mit Wartung und Fracht brummte, standen unter dem Strich mit knapp 1,3 Milliarden Euro Gewinn 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dazu trugen auch Sondereffekte bei. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch in keinem Quartal der Konzerngeschichte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs immerhin um sechs Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./stw/mne/stk

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 7,42 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -5,41 %/+21,62 % bedeutet.





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