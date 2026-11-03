JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro

Ein schlimmes Managementproblem bei der Planung, Angebotsverhandlung und beim Controlling der Auftragsabwicklung. Der CFO ist seit mehr als 3 Jahren dabei und merkt heute, daß es systematische Probleme in der Abwicklung gibt? Hören Sie sich mal den heutigen Earnings Call an. Der CEO eines solchen Unternehmens ist komplett in den Händen des CFO, und wenn der keine saubere Organisation der Abläufe hat, dann kann auch ein CEO-Wechsel nichts ausrichten.





Ob auch auf der technischen Seite große Schlampereien passiert sind, z.B. in dem z. Zt. schlimmsten Fall Coradia Max in der Vorbereitung der Homologation der Züge? Wahrscheinlich.





Serienweise immer neue Gewinnwarnungen und Ankündigungen, daß jetzt alles unter Kontrolle sei, Vertrauensverlust ohne Grenzen. Bei Stadler Rail sieht es dagegen etwas besser aus, bei Siemens Mobility sogar richtig gut.





Glaubt noch jemand an die angebliche Rohmarge von 18% des Auftragsbestands bei Alstom? Bis vor ein paar Jahren mochte man noch glauben, daß viel von der schwachen Performance aus dem Eintritt in schlechte Aufträgen von Bombardier resultieren könnte. Auch diese Entschuldigung gilt jetzt nicht mehr.





Sollten die letzten Forecasts stimmen, hätte Alstom im Verlauf der Jahre 2021-27 insgesamt einen negativen Free Cash Flow von €2,7Mrd erwirtschaftet! Und jetzt die angekündigte erneute Schulden-Reduzierung: Auf nur €2Mrd terminiert, das reicht doch niemals. Irgendwie symptomatisch für die ewig mangelnde Vorsicht und Umsicht im Management. Oder sogar alarmierend, weil jetzt auch der neue CEO in diese Fußstapfen getreten ist und die €2Mrd im Earnings Call verteidigt hat.





Alles in allem, leider: Keine Basis für ein Investment mehr. Ob man am besten noch ein paar Tage mit dem Ausstieg wartet bis sich die Aufregung gesetzt hat, könnte man erwägen.