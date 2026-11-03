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    JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Alstom-Kursziel auf 15,60 Euro
    • Das Ausmaß der Prognosesenkung überraschte JPMorgan
    • Free-Cashflow-Belebung kommt zwölf Monate später
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Alstom

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    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +42,18 %/+165,40 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 15,60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,60, was eine Steigerung von +33,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Alstom - A0F7BK - FR0010220475

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz bei Alstom und die deutlich gesenkten Jahresziele: rund 1 % operative Marge und −1,5 Mrd. Euro freier Cashflow. Diskutiert werden Verzögerungen und Mehrkosten bei Coradia Max, steigende Schulden sowie Zweifel am Projektcontrolling und am Entschuldungsplan über 2 Mrd. Euro. Daneben stehen mögliche Nachkäufe unter 10 Euro und die Frage, ob Leerverkäufer ihre Positionen schließen oder ausbauen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alstom eingestellt.

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    dpa-AFX
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