JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt Alstom-Kursziel auf 15,60 Euro
- Das Ausmaß der Prognosesenkung überraschte JPMorgan
- Free-Cashflow-Belebung kommt zwölf Monate später
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +42,18 %/+165,40 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 15,60 Euro
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Community Beiträge zu Alstom - A0F7BK - FR0010220475
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Ein schlimmes Managementproblem bei der Planung, Angebotsverhandlung und beim Controlling der Auftragsabwicklung. Der CFO ist seit mehr als 3 Jahren dabei und merkt heute, daß es systematische Probleme in der Abwicklung gibt? Hören Sie sich mal den heutigen Earnings Call an. Der CEO eines solchen Unternehmens ist komplett in den Händen des CFO, und wenn der keine saubere Organisation der Abläufe hat, dann kann auch ein CEO-Wechsel nichts ausrichten.
Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.