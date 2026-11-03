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    Pyramid: Aktuelle Lage weiter nicht leicht, aber Besserung in Sicht

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    Pyramid hat gemäß SMC-Research im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt, musste dabei aber einen EBITDA-Rückgang hinnehmen. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen für 2026 wegen einer weiter schwierigen Lage am Beschaffungsmarkt etwas zurückgenommen, erwartet aber eine Besserung der Lage und sieht spekulatives Aufwärtspotenzial für die Aktie.

    Pyramid bewege sich weiter in einem Spannungsfeld zwischen einer grundsätzlich hohen Nachfrage und bremsenden Effekten durch zum Teil hohe Komponentenpreise. Eine Erreichung der Prognose für 2026, die einen Umsatz von 87 bis 93 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 4,2 bis 4,7 Mio. Euro vorsehe, sei prinzipiell noch möglich, die Planungssicherheit sei aufgrund der Marktlage aber reduziert.

    Die Analysten reagieren auf die weiterhin schwierige Lage am Beschaffungsmarkt mit einer Absenkung ihrer Schätzungen für das laufende Jahr auf einen Umsatz von 84,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 3,7 Mio. Euro.

    Zugleich sehen sie erste Anzeichen, dass die Dynamik beim Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten, insbesondere in den USA, den Zenit überschritten haben könnte, da die hohen Fremdfinanzierungen am Kapitalmarkt zunehmend kritisch bewertet werden. Für die Nachfrage nach Pyramid-Lösungen wäre das eher positiv, denn während der Druck zur Modernisierung der Infrastruktur am Point-of-Sale nicht abnehmen dürfte, würde die Projektrealisierung mit einer Trendwende am Beschaffungsmarkt deutlich leichter werden.

    Selbst, wenn im laufenden Jahr die Ziele nicht ganz erreicht werden können, was aktuell noch offen sei, sehen die Analysten für die nächsten Perioden aussichtsreiche Perspektiven, die in ihrem Kursziel von 3,00 Euro zum Ausdruck kommen. Das habe sich mit der Aktualisierung der Schätzungen zwar reduziert (von zuvor 3,30 Euro), biete aber ein hohes Kurspotenzial, auch resultierend aus einer sehr niedrigen Bewertung mit einem geschätzten KUV26 von lediglich 0,15. Die Realisierung dürfte davon abhängen, dass sich die Lage am Beschaffungsmarkt sukzessive verbessere, was die Analysten unterstellen. Auf dieser Basis laute das Urteil weiterhin „Speculative Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.11.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am am 02.11.2026 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 03.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-03-SMC-Update-Pyramid_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,330EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 3,00 EUR



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