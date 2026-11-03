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    USA greifen Iran-Insel an! Was Washington wochenlang verschwiegen hat

    Hormus-Angst treibt Ölpreis

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    Der Ölpreis steigt, nachdem geheime US-Angriffe auf den Iran bekannt werden. Das jüngste Ziel liegt nahe der Straße von Hormus. Gleichzeitig spricht die Trump-Regierung weiter von Frieden.

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    Hormus-Angst treibt Ölpreis - USA greifen Iran-Insel an! Was Washington wochenlang verschwiegen hat
    Foto: Eric Broncard - Hans Lucas

    Geheime US-Angriffe auf den Iran, während Washington öffentlich über Frieden spricht: Ausgerechnet am Tag der US-Zwischenwahlen erschüttern neue Enthüllungen die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungsvertreter berichtet, haben amerikanische Streitkräfte am Montag die iranische Insel Qeshm nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus angegriffen. Demnach soll Washington bereits in den vergangenen Wochen mehrere begrenzte Militärschläge gegen den Iran durchgeführt haben. Die Ölpreise reagierten am Dienstagmorgen mit deutlichen Gewinnen.

    Brent-Rohöl verteuerte sich zunächst um rund 2 Prozent auf 106,86 US-Dollar pro Barrel. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um über 1,6 Prozent auf 98,09 US-Dollar. Erst am Montag waren die Ölpreise um mehr als 7 Prozent eingebrochen, nachdem neue diplomatische Signale aus Washington und Teheran Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts geweckt hatten.

    Die Angriffe erfolgten kurz vor den US-Zwischenwahlen, obwohl Trump zuvor erklärt hatte, bis dahin keine neuen Militärschläge gegen den Iran führen zu wollen. Nach Angaben des Wall Street Journal hielt Washington die Operationen bewusst begrenzt und geheim, um nicht den Eindruck einer größeren Eskalation zu erwecken. Die angegriffene Insel Qeshm liegt nahe der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Transportrouten für Öl und Gas weltweit. Berichten zufolge befinden sich dort unter anderem unterirdische Anlagen für Schiffsabwehrraketen sowie Lagerstätten für Minen und Drohnen.

    Während die Angriffe bekannt wurden, verbreitete US-Vizepräsident JD Vance eine deutlich versöhnlichere Botschaft. Er zeigte sich am Montag gegenüber CNN optimistisch, dass eine Verhandlungslösung mit Teheran möglich sei. Gleichzeitig betonte er, Präsident Donald Trump halte sich militärische und nichtmilitärische Optionen offen. Eine Frist für ein Friedensabkommen gebe es nicht.

    Trump selbst verschärfte die militärische Drohkulisse. In einem Interview mit Fox News brachte er einen weiteren Angriff auf eine tief unterirdische iranische Atomanlage am sogenannten Pickaxe Mountain ins Spiel. Die Anlage südlich von Natanz könnte nach seiner Darstellung innerhalb einer Stunde zerstört werden. Noch im Oktober hatte Trump erklärt, vor den Zwischenwahlen keine neuen Angriffe auf den Iran durchführen zu wollen.

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    Für den Ölmarkt entsteht damit ein gefährlicher Widerspruch: Einerseits verhandeln die Konfliktparteien über eine mögliche Einigung, andererseits laufen offenbar weiterhin amerikanische Militäraktionen. Analyst Tim Waterer von KCM Trade sieht laut Reuters deshalb eine erneute Risikoprämie im Ölpreis.

    Entscheidend für weitere Preissprünge dürfte allerdings sein, ob die Angriffe tatsächlich neue Lieferausfälle verursachen. Marktanalystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova hält Schlagzeilen allein nicht für ausreichend, um eine dauerhafte Rallye auszulösen. Sollten dagegen Öltanker oder Energieanlagen rund um die Straße von Hormus getroffen werden, könnte sich die Lage für die weltweite Ölversorgung schlagartig verschärfen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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