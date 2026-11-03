BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte im Segment Live Entertainment habe sie ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Annick Maas am Montag in ihrem Ausblick. Das wichtigere Ereignis aber sei der Kapitalmarkttag am 20. November, der endlich mehr Klarheit über das langfristige Gewinnwachstum des Tickethändlers und Veranstalters sowie über den Rahmen für die Kapitalallokation liefern dürfte. Es gehe um die Abwägung zwischen Investitionen in Veranstaltungsorte, Akquisitionen und Aktionärsrenditen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 63,85EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

