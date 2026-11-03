Machtkampf um 43 Milliarden Euro: Droht EssilorLuxottica ein Beben?

Ein milliardenschwerer Familienkrieg bedroht die Machtverhältnisse beim Brillengiganten EssilorLuxottica . Vier Erben des 2022 verstorbenen Luxottica-Gründers Leonardo Del Vecchio haben ein Übernahmeangebot ihres Bruders Leonardo Maria Del Vecchio abgelehnt. Damit eskaliert der Streit um ein Beteiligungsimperium im Wert von rund 43 Milliarden Euro. Wie Reuters berichtet, geht es um die Kontrolle der Familienholding Delfin, die zu den einflussreichsten Investoren Italiens gehört.

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Leonardo Maria Del Vecchio will die Machtverhältnisse neu ordnen. Dafür steht nach Angaben aus seinem Umfeld eine Finanzierung durch die US-Großbank Citi von bis zu 22 Milliarden Euro bereit. Ziel ist der Erwerb von fünf oder sechs Beteiligungspaketen. Doch Clemente Del Vecchio, Rocco Basilico, Luca Del Vecchio und Paola Del Vecchio lehnen Gespräche ab. Jeder der acht Erben hält 12,5 Prozent an Delfin. Zusätzliche Brisanz erhält der Streit durch den tschechischen Rüstungsmilliardär Michal Strnad. Dieser hat Berichten zufolge rund 30 Milliarden Euro für Delfin geboten. Leonardo Maria will verhindern, dass das Lebenswerk seines Vaters in fremde Hände fällt. Beide Angebote liegen deutlich unter dem aktuellen Börsenwert der Beteiligungen. Der Abschlag von rund 30 Prozent berücksichtigt die Struktur der Holding.

Für Anleger steht viel auf dem Spiel. Delfin kontrolliert 32,4 Prozent des Ray-Ban-Herstellers EssilorLuxottica und hält bedeutende Beteiligungen am Versicherer Generali sowie an den Banken Monte dei Paschi und UniCredit. Der Familienstreit könnte damit weit über die Brillenbranche hinausreichen. Besonders heikel ist die Führungsfrage. Drei Erben wollen gerichtlich durchsetzen, dass künftig eine Zweidrittelmehrheit statt faktisch einstimmiger Zustimmung für Änderungen im Delfin-Verwaltungsrat ausreicht. Analysten von Bernstein warnen bereits vor negativen Auswirkungen des Machtkampfs auf EssilorLuxottica. Auch Konzernchef Francesco Milleri steht unter Druck.

Die vier ablehnenden Erben haben laut ANSA auch dem Angebot von Strnad eine Absage erteilt. Leonardo Maria hatte bereits zuvor versucht, zwei Familienanteile für insgesamt zehn Milliarden Euro zu übernehmen. Der Deal scheiterte an fehlenden Finanzierungsgarantien. Nun soll Citi die Finanzierung absichern. Bis zum 7. November hatte Leonardo Maria Gespräche mit seinen Mitaktionären vorgeschlagen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion