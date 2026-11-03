Mercedes-Benz verkauft sein Schnellladenetzwerk in Europa
- Mercedes veräußert Schnellladenetz an Electra
- Electra übernimmt 47 Parks mit 374 Ladepunkten
- Electra bietet Zugang zu über 5.000 Ladepunkten
STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz hat sein europäisches Schnellladenetzwerk veräußert. Käufer ist der französische Betreiber von Schnellladesäulen Electra, wie das Unternehmen mitteilte. Zum Preis der Transaktion machten beide Seiten auf Nachfrage keine Angaben. Electra übernehme 47 Ladeparks von Mercedes-Benz, darunter 31 in Deutschland und sechs in Österreich. Insgesamt umfassten die Ladeparks 374 Ladepunkte, hieß es laut Mitteilung. Damit hätten die Mercedes-Kunden vereinfachten Zugang zu über 800 Electra-Stationen mit mehr als 5.000 Ladepunkten in zehn europäischen Ländern.
Mercedes-Benz habe den weltweiten Ausbau von Schnellladeangeboten schon früh aktiv mitgestaltet - sowohl mit eigener Ladeinfrastruktur als auch über Beteiligungen, teilte eine Sprecherin des Stuttgarter Autobauers mit. Seither habe sich der Markt dynamisch weiterentwickelt, zahlreiche Anbieter bauten ihre Ladeinfrastruktur kontinuierlich aus und verbesserten sie qualitativ.
Mercedes überprüfe die Ausrichtung des eigenen Ladenetzwerks in den jeweiligen Märkten fortlaufend, "mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden bestmögliche Ladelösungen zu bieten und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Mehrwert schaffen", so die Sprecherin. Vor diesem Hintergrund habe sich Mercedes entschieden, das eigene europäische Schnellladenetzwerk an Electra zu veräußern.
Ambitionierte Pläne beim eigenen Ladenetz
Anfang 2023 hatte Mercedes-Benz angekündigt, bis Ende dieses Jahrzehnts mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2000 Standorten in Nordamerika, China oder Europa aufbauen zu wollen.
Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Gewinneinbrüchen und Absatzrückgängen zu kämpfen. Entsprechend steuerte der Konzern gegen und drehte an den Kostenschrauben./rwi/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 40,71 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +2,83 %/+71,38 % bedeutet.
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I am loving it. Gewinnwarnung war in Finanzkreisen erwartet worden. Für mich war und ist das ein Alter Hut und letztlich spieltheoretisch strategisch klug, um die Gewerkschaften und Arbeitnehmer zu niedrigeren Lohnabschlüssen zu bewegen. Für mein Investment in Form von out of the money call options ist die Erhöhung der Volatilität entscheidend, welches ich bei einem deutlichen Turnaround des Kurses erwarte. In den USA wartet der nächste Katalysator in Form einer angenehmen Zollregelung und einer Ausnahme bzgl. Chinazuordnung.
Bevor ich mir die Arbeit mache und Dir mehr zu Deinen Beiträgen schreibe, würde ich gerne wissen was hier Deine Intention ist? Du steckst sehr viel Zeit und auch Mühe in Deine Beiträge und es ist ja auch vieles richtig was Du schreibst. Aber ich würde gerne wissen, bist Du Short, möchtest Du gerne später zu tieferen Kursen einsteigen, oder möchtest Du nur jeden warnen, in so eine Qualitätsaktie wie Mercedes zu investieren (...was ich Dir nicht glauben würde!).
Das 3. Quartal lief natürlich den Umständen entsprechend nicht schlecht. Ich weiß ja nicht was Du erwartet hast, aber hier ist das was der Konsensus erwartet hatte:
- Mercedes-Benz Cars bereinigte Umsatzrendite: 2,5% (Konsensus: 2,4%).
- Mercedes-Benz Vans bereinigte Umsatzrendite: 9,4% (Konsensus: 9,1%).
- Mercedes-Benz Financial Services bereinigte Eigenkapitalrendite: 13,8% (Konsensus: 12,4%).
- Mercedes-Benz Group EBIT: 1,77 Mrd. € (Konsensus: 1,6 Mrd. €).
- Mercedes-Benz Group Free Cash Flow des Industriegeschäfts: 172 Mio. € (Konsensus: 422 Mio. €).
Quelle: https://www.ariva.de/news/eqs-adhoc-mercedes-benz-group-ag-p…