Vantage verbessert das Zahlungserlebnis mit der V-Card Premium für CFD-Händler

PORT VILA, Vanuatu, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets („Vantage") verbessert das V-Card-Erlebnis und integriert damit berechtigte, mit dem Konto verknüpfte Zahlungsdienste in den Alltag. Der Kartendienst ist Teil eines umfassenderen Wallet-Ökosystems mit einer gemeldeten Nutzerbasis von mehr als 1,95 Millionen. Aufbauend auf der Einführung der branchenweit ersten virtuellen Karte für CFD-Händler im Mai erweitert Vantage sein Angebot an zahlungsbezogenen Dienstleistungen über den Marktzugang hinaus.

Ein komfortables Zahlungserlebnis für den Alltag

Mit der V-Card können berechtigte Kunden verfügbare Gelder, die auf ihr V-Wallet übertragen wurden, für kartenbasierte Zahlungen bei Händlern verwenden, die das jeweilige Kartennetzwerk akzeptieren. Kunden können die Karte für Einkäufe wie Reisebuchungen, Online-Einkäufe, Restaurantbesuche und digitale Dienste nutzen, vorbehaltlich der Aktivierung, der Teilnahmeberechtigung und der Programmbedingungen.

Das Angebot umfasst grenzüberschreitende Transaktionsgebühren und Wechselkurse gemäß den geltenden Programmbedingungen; eine jährliche Kartengebühr entfällt, sofern zutreffend.

Kunden können über die Vantage App auf Karteninformationen und Verwaltungsfunktionen zugreifen. Apple Pay und Google Pay stehen möglicherweise als mobile Zahlungsoptionen zur Verfügung, sofern dies vom jeweiligen Markt, vom Emittenten, vom Kartennetzwerk und vom Gerät unterstützt wird. Die Verfügbarkeit kann je nach Standort und Programm variieren.

Die Berechtigung zur Kartennutzung, Identitätsprüfungen und Ausgabenobergrenzen richten sich nach den geltenden Programmbedingungen und offiziellen Bekanntmachungen. V-Card-Dienste sind nur in den unterstützten Rechtsräumen verfügbar und unterliegen den geltenden Gesetzen, behördlichen Auflagen, den Anforderungen der Emittenten sowie den Zulassungskriterien.

Komfort und Vertrauen verbinden

Vantage arbeitet im Rahmen seines Kartendienstleistungs-Ökosystems mit Thredd zusammen. Identitätsprüfung, Zahlungsauthentifizierung und Betrugsrisikomanagement sind Bestandteil des Dienstleistungsrahmens und tragen zu einem stärker vernetzten Nutzererlebnis bei, das durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet wird.

Für berechtigte Kunden, die eine Forex-Karte, eine CFD-Zahlungskarte oder eine Premiumkarte für Trader in Betracht ziehen, sind unter anderem folgende Aspekte zu berücksichtigen: Akzeptanz durch Händler, Zugriff auf verfügbare Guthaben, grenzüberschreitende Kosten, Währungsumrechnung und Kompatibilität mit mobilen Wallets.

V-Card ist bestrebt, all diese Aspekte gemeinsam zu berücksichtigen, während Vantage ein Zahlungserlebnis entwickelt, das über den Handel hinaus auf den Alltag zugeschnitten ist.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der Zugang zu CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten daher wirklich sicher sein, dass Sie die Risiken verstanden haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Die V-Card ist nur für berechtigte Kunden in ausgewählten Ländern und Regionen erhältlich. Karten und Zahlungsdienste werden von Drittanbietern bereitgestellt; Vantage stellt keine Karten aus und bietet keine Zahlungsdienste an. Funktionen, Gebühren und Vorteile unterliegen den geltenden Gesetzen, der Genehmigung durch den Kartenaussteller, den Regeln des Kartennetzwerks und den Programmbedingungen. Die V-Card ist für berechtigte Einkäufe bestimmt und darf nicht zur Finanzierung von Margin-, Hebel- oder Derivatehandel verwendet werden. Dieser Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Er richtet sich nicht an Personen mit Beschränkungen.

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