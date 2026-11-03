Zalando sehr schwach nach Quartalszahlen und gutem Lauf
AKTIE IM FOKUS
- Zalando-Aktien fallen nach Quartalszahlen deutlich
- Analysten kritisieren die schwache Bruttomarge
- Agentic Commerce birgt weiter strukturelle Risiken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Internet-Modehändlers Zalando stehen am Dienstag nach Quartalszahlen stark unter Druck. Auf Tradegate verloren die im Dax notierten Titel im vorbörslichen Handel 6,8 Prozent auf 25,15 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.
Einige Analysten schrieben in ersten Reaktionen, dass Zalando mit der Bruttomarge im abgelaufenen Quartal enttäuscht habe. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung von Agentic Commerce.
Felix Denni vom Bankhaus Metzler verwies zudem auf den guten Lauf der Papiere vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen, sodass Anleger nun Gewinne mitnehmen könnten. Im Oktober hatten Anleger mit Zalando-Papieren fast 18 Prozent gewonnen./ajx/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 25.712 auf Ariva Indikation (03. November 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+38,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?