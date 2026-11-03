🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölkrise außer Kontrolle? Aramco plant drastischen Schritt

    Hormus-Blockade eskaliert

    1521 Aufrufe 1521 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Ölkrise eskaliert: Aramco plant den Ausbau einer wichtigen Pipeline. Während die Welt unter steigenden Preisen leidet, sprudeln beim Ölriesen die Gewinne.

    Für Sie zusammengefasst
    Hormus-Blockade eskaliert - Ölkrise außer Kontrolle? Aramco plant drastischen Schritt
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Die größte Energieversorgungskrise der Geschichte zwingt Saudi-Arabien zum Handeln. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco prüft einen massiven Ausbau seiner strategischen Ost-West-Pipeline, um die blockierte Straße von Hormus zu umgehen. Wie Reuters berichtet, will Konzernchef Amin Nasser die Ölexporte langfristig unabhängiger von der gefährlichsten Schifffahrtsroute der Welt machen. Denn die Folgen des Iran-Krieges treffen längst nicht mehr nur die Energiemärkte.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Vor Kriegsbeginn passierten rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung die Meerenge zwischen Iran und Oman. Inzwischen haben Angriffe auf Tanker und Energieanlagen die Lieferketten massiv durcheinandergebracht. Nach Angaben von Nasser wurden mehr als 130 Angriffe auf Tanker gemeldet. Die Frachtraten für große Öltanker sind dadurch gegenüber dem Vorjahr um mehr als das 15-Fache gestiegen.

    Sieben Millionen Barrel täglich reichen nicht mehr

    Als wichtigste Ausweichroute dient Aramco die Ost-West-Pipeline, die Rohöl über Saudi-Arabien zum Roten Meer transportiert. Ihre Kapazität liegt bei bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag. Doch auch diese Lebensader geriet wiederholt unter Beschuss. Im September legten Drohnenangriffe die Verbindung zeitweise lahm und behinderten den Export über den Hafen Yanbu. Inzwischen hat Aramco die Verladungen wieder aufgenommen. Nun prüft der Konzern zusätzliche Kapazitäten, neue Exportrouten und weitere Öllager im Ausland.

    Nasser warnt vor weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft. Steigende Transportkosten, Düngemittelknappheit und höhere Preise für Lebensmittel und Konsumgüter verstärken den globalen Inflationsdruck. Besonders für energieabhängige Volkswirtschaften könnte eine länger anhaltende Krise zur Belastungsprobe werden.

    36 Milliarden US-Dollar Gewinn trotz Ölkrise

    Ausgerechnet Aramco profitiert finanziell von den hohen Energiepreisen. Im dritten Quartal sprang der Nettogewinn um 34,5 Prozent auf 36,25 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittlich erzielte Rohölpreis kletterte von 70,10 auf 95,20 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig sank die gesamte Kohlenwasserstoffproduktion von 13,3 auf 11,05 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der bereinigte Gewinn legte um neun Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar zu. Für das Quartal kündigte der Konzern eine Basisdividende von 21,9 Milliarden US-Dollar an.

    An den Ölmärkten bleibt die Lage angespannt. Ende Oktober erreichte die Nordseesorte Brent zeitweise den höchsten Stand seit April und schloss bei 117,64 US-Dollar je Barrel. Selbst wenn Saudi-Arabien seine Exportkapazitäten ausbaut, bleibt die Infrastruktur durch mögliche neue Angriffe verwundbar. Für Anleger rücken damit neben den Ölkonzernen auch Tankerreedereien, Raffinerien und besonders energieintensive Industrieunternehmen in den Fokus.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hormus-Blockade eskaliert Ölkrise außer Kontrolle? Aramco plant drastischen Schritt Die Ölkrise eskaliert: Aramco plant den Ausbau einer wichtigen Pipeline. Während die Welt unter steigenden Preisen leidet, sprudeln beim Ölriesen die Gewinne.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     