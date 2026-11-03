Ölkrise außer Kontrolle? Aramco plant drastischen Schritt

Die größte Energieversorgungskrise der Geschichte zwingt Saudi-Arabien zum Handeln. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco prüft einen massiven Ausbau seiner strategischen Ost-West-Pipeline, um die blockierte Straße von Hormus zu umgehen. Wie Reuters berichtet, will Konzernchef Amin Nasser die Ölexporte langfristig unabhängiger von der gefährlichsten Schifffahrtsroute der Welt machen. Denn die Folgen des Iran-Krieges treffen längst nicht mehr nur die Energiemärkte.

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Vor Kriegsbeginn passierten rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung die Meerenge zwischen Iran und Oman. Inzwischen haben Angriffe auf Tanker und Energieanlagen die Lieferketten massiv durcheinandergebracht. Nach Angaben von Nasser wurden mehr als 130 Angriffe auf Tanker gemeldet. Die Frachtraten für große Öltanker sind dadurch gegenüber dem Vorjahr um mehr als das 15-Fache gestiegen.

Sieben Millionen Barrel täglich reichen nicht mehr

Als wichtigste Ausweichroute dient Aramco die Ost-West-Pipeline, die Rohöl über Saudi-Arabien zum Roten Meer transportiert. Ihre Kapazität liegt bei bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag. Doch auch diese Lebensader geriet wiederholt unter Beschuss. Im September legten Drohnenangriffe die Verbindung zeitweise lahm und behinderten den Export über den Hafen Yanbu. Inzwischen hat Aramco die Verladungen wieder aufgenommen. Nun prüft der Konzern zusätzliche Kapazitäten, neue Exportrouten und weitere Öllager im Ausland.

Nasser warnt vor weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft. Steigende Transportkosten, Düngemittelknappheit und höhere Preise für Lebensmittel und Konsumgüter verstärken den globalen Inflationsdruck. Besonders für energieabhängige Volkswirtschaften könnte eine länger anhaltende Krise zur Belastungsprobe werden.

36 Milliarden US-Dollar Gewinn trotz Ölkrise

Ausgerechnet Aramco profitiert finanziell von den hohen Energiepreisen. Im dritten Quartal sprang der Nettogewinn um 34,5 Prozent auf 36,25 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittlich erzielte Rohölpreis kletterte von 70,10 auf 95,20 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig sank die gesamte Kohlenwasserstoffproduktion von 13,3 auf 11,05 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der bereinigte Gewinn legte um neun Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar zu. Für das Quartal kündigte der Konzern eine Basisdividende von 21,9 Milliarden US-Dollar an.

An den Ölmärkten bleibt die Lage angespannt. Ende Oktober erreichte die Nordseesorte Brent zeitweise den höchsten Stand seit April und schloss bei 117,64 US-Dollar je Barrel. Selbst wenn Saudi-Arabien seine Exportkapazitäten ausbaut, bleibt die Infrastruktur durch mögliche neue Angriffe verwundbar. Für Anleger rücken damit neben den Ölkonzernen auch Tankerreedereien, Raffinerien und besonders energieintensive Industrieunternehmen in den Fokus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion