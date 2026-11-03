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    Bighorn Metals Corp. kündigt Planung eines Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Projekt Marietta für den Herbst 2026 an

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    Bighorn Metals Corp. kündigt Planung eines Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Projekt Marietta für den Herbst 2026 an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 3. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: HRNY) gibt bekannt, dass die Planungen für sein erstes Phase-I-Explorationsprogramm im Herbst 2026 auf dem Projekt Marietta (das „Projekt“) im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada, begonnen haben. Das Phase-I-Programm soll auf den von früheren Betreibern durchgeführten historischen Explorationsarbeiten aufbauen, diese verifizieren sowie moderne geologische Daten liefern, um die Planung eines möglichen Phase-II-Folgebohrprogramms zu unterstützen.

     

    Geplantes Phase-I-Explorationsprogramm

     

    Das geplante Phase-I-Programm umfasst die Zusammenstellung und Auswertung verfügbarer historischer Daten und Aufzeichnungen, erste Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, das Anlegen von Schürfgräben sowie Probenahmen aus historischen Abbaustätten, einschließlich ober- und unterirdischer Abbaustätten sowie Halden. Das Unternehmen plant außerdem, historische Abbaustätten im gesamten Projektgebiet zu lokalisieren und zu kartieren.

     

    Weitere Arbeiten werden voraussichtlich eine umfassende Bodenuntersuchung sowie die Untersuchung und Probenahme ausgewählter Gesteinsaufschlüsse im gesamten Projektgebiet beinhalten. Ziel ist es, einen einheitlicheren und zuverlässigeren modernen Datensatz zu erstellen, um die Priorisierung von Zielen für mögliche weitere Erkundungen und Bohrungen zu unterstützen.

     

    Hintergrund des Projekts Marietta

     

    Das Projekt umfasst zahlreiche historische Abbaustätten, darunter unterirdische Anlagen mit mehrstufigen vertikalen Schächten, Stollen auf verschiedenen Ebenen, Rampen und Erkundungsgruben, die entlang geologischer Strukturen angelegt wurden. Ein bestehendes Straßennetz ermöglicht den Zugang zu zahlreichen historischen Abbaustätten.

     

    Historische Abbau- und Probenahmeaktivitäten auf dem Projektgebiet ergaben Hinweise auf Gold, Silber, Kupfer und Seltenerdmetalle. Diese historischen Beobachtungen müssen durch die vom Unternehmen geplanten modernen Explorationsarbeiten bestätigt werden und sollten nicht als Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder wirtschaftlicher Rentabilität gewertet werden.

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