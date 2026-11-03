160,06 Prozent p.a.!

Ein Auto in der nicht allzu fernen Zukunft muss Fußgänger, Baustellen, unübersichtliche Kreuzungen und ungewöhnliche Verkehrssituationen zuverlässig erkennen und entsprechend reagieren. Derzeit ist Infineon Marktführer im Bereich Halbleiter für den Automobilsektor. Allerdings zwingt die technologische Weiterentwicklung das Unternehmen aus München dazu, eine Partnerschaft mit einem Hersteller hochwertiger Chips für die KI-Infrastruktur im Fahrzeug einzugehen. Die technisch fortschrittlichste Kooperation besteht vermutlich zwischen Nvidia und der Mercedes-Benz Group. Nvidia liefert neben Prozessoren auch Software, Entwicklungswerkzeuge und vollständige Rechenplattformen. Als Reaktion darauf kündigt Infineon an, gemeinsam mit Qualcomm Assistenzsysteme für den breiteren Markt anbieten zu wollen. Infineon profitiert von steigender Halbleiterdichte, erhöhten Sicherheitsanforderungen, elektrischen Antrieben sowie der wachsenden Anzahl elektronischer Steuergeräte. Der Geschäftserfolg hängt dabei nicht ausschließlich davon ab, welche KI-Software sich durchsetzt.

Der Aktienkurs von Infineon bewegte sich im Zeitraum vom 3. Februar 2023 bis zum 6. Januar 2026 überwiegend seitwärts. Diese Seitwärtsrange war im Wesentlichen durch eine Unterstützung bei 28,455 Euro sowie einen Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt. Anfang April 2025 kam es zu einem deutlichen Kursrückgang, der durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst wurde. Dies endete mit einem Tief bei 23,170 Euro. Am 9. April 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden und innerhalb der darauffolgenden 21 Wochen ein 25-Jahres-Hoch bei 88,460 Euro markiert. Ein zweites Hoch übertraf mit 88,830 Euro knapp das vorherige Jahreshoch. Anschließend verlor die Aktie innerhalb weniger Wochen rund 41 Prozent ihres Börsenwertes. Technisch gesehen konnte sich die Aktie während des Kurseinbruchs nicht oberhalb der 200-Tage-Linie bei 56,320 Euro halten, sodass der Rückgang die Unterstützung bei 48,230 Euro ansteuerte. Auf diesem wichtigen Niveau wurde der Abverkauf gestoppt und der Kurs konnte sich am gestrigen Montag auf rund 52,000 Euro einpendeln. Die nächsten Tage könnte der Kursverlauf innerhalb der Grenzen bei 63,500 Euro und 48,230 Euro fluktuieren. Ein weiterer Druckverlust in der vermeintlichen KI-Blase könnte auch auf Infineon übergreifen und den Kurs weiter nach unten drücken. Ein möglicher Durchbruch bei 48,230 Euro könnte im schlechtesten Fall auch zum Test der Unterstützung bei 41,665 Euro führen.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Infineon Technologies AG (FG81SK), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.01.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 40,00 Euro auf der Unterseite und 80,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 2. November 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,56 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 160,06 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 41,665 Euro fällt oder über den Widerstand bei 77,190 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Infineon Technologies AG (Stand: 02.11.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG81SK Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,36 / 7,56 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 40,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG obere KO-Schwelle: 80,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,00 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 160,06 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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