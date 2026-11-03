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    Robustes Neugeschäft und bessere Marge - Weitere Rückstellung

    Philips

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    Für Sie zusammengefasst
    • Philips steigert Umsatz und Profitabilität deutlich
    • Neugeschäft wächst vergleichbar um acht Prozent
    • 288 Millionen Euro Rückstellung drückt den Gewinn
    Philips - Robustes Neugeschäft und bessere Marge - Weitere Rückstellung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Hersteller Philips hat seine Profitabilität im Tagesgeschäft im dritten Quartal verbessert. Damit schnitt er sogar besser ab als von Analysten erwartet. Dabei profitierten die Niederländer von höheren Umsätzen und einer strikten Kostenkontrolle. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers am Dienstag in Amsterdam mitteilte.

    Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - lag das Plus bei drei Prozent. Zudem verzeichnete Philips ein robustes Neugeschäft mit einem vergleichbaren Wachstum von acht Prozent, getrieben von der Sparte Diagnosis & Treatment. An der Börse könnte dies nach der jüngsten Erholungsrally zu weiteren Gewinnen führen.

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    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Vermögenswerten (Ebita) stieg von 531 auf 569 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Damit lag sie deutlich höher, als von Bloomberg befragte Analysten mit 11,9 Prozent erwartet hatten.

    Im anhaltenden Rechtsstreit wegen fehlerhafter Geräte zur Behandlung von Schlafapnoe sowie Beatmungsgeräten machte Philips weitere Fortschritte. So traf das Unternehmen eine Grundsatzvereinbarung mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit straf- wie zivilrechtlichen Untersuchungen. Dafür legt Philips 288 Millionen Euro zurück, was auf den Nettogewinn drückte.

    Dieser fiel von 187 Millionen auf 28 Millionen Euro. Bereits 2024 hatte sich der Konzern in den USA nach einem jahrelangen Streit auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt. An ihrer Jahresprognose halten die Niederländer fest./nas/stw/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,03 % und einem Kurs von 26,01 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+31,28 % bedeutet.





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