Industrie produziert weniger Zuckergetränke

Bin auch vor kurzen mit ner ersten Starterposition in Pepsi.





Denke, wenn man zu über 4 Prozent Dividende in ein Unternehmen wie Pepsi kommt, dann ist das long term nicht das Dümmste. Ausser wir erleben Zinsen wie Anfang der 80er.





Pepsi hat wohl Probleme bei den Getränken in den USA. Auch hat man Angst vor den Abnehmspritzen und Pillen und was das für die Snacksparte bedeutet. Jedoch kommt man bei solchen Geschäften, die seit Jahrzehnten durchgehend profitabel operieren und doch immer wieder höhere Ausschüttungen tätigen auch ohne "Probleme" nicht günstig rein.





Jedoch glaube ich, dass Unternehmen ala Pepsi, Nestle, Procter, Unilever usw. auf die lange Bank doch liefern werden. Mega Marken, die beim Konsumenten verankert sind, Distribution bis in die kleinste Dorftankstelle usw.





Fallen die Zinsen wieder, dann dürften diese "Equity-Bonds" steigen. Bleiben die Zinsen höher, dann kriegt man seine Dividenden.





Natürlich sind Firmen wie Pepsi nicht spannend. ABer bei Dividendenden nördlich von 4% ist das ein guter Wert, wo man nicht jeden Tag schauen muss, ob das Geschäft noch läuft.