VESTIAIRE COLLECTIVE VEREINBART MIT PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU EINEN EXKLUSIVEN KLEIDERSCHRANKVERKAUF ZUR FEIERTIGKEIT DES FRANZÖSISCHEN STILS

PARIS, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für gebrauchte Luxusmode, kündigt einen exklusiven Kleiderschrankverkauf mit der französisch-italienischen Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu an. Mit einer über vier Jahrzehnte währenden Karriere im französischen und internationalen Kino und Fernsehen ist sie international vor allem für ihre gefeierte Darstellung der Sylvie Grateau in Netflix' Emily in Paris und der Catherine Barneville in der gefeierten französischen Serie Call My Agent bekannt! (Dix pour cent) . Durch diese exklusive Kooperation ermöglicht Philippine der globalen Community von Vestiaire Collective, eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl von über 20 Stücken aus ihrer persönlichen Garderobe zu erwerben.

Der Verkauf in limitierter Auflage vereint Stücke einiger der beliebtesten philippinischen Designer, von Fendi und Balenciaga bis hin zu Barbara Bui, Ami, Chloé, Ralph Lauren, Jimmy Choo, Dior, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood und Patou. Die Auswahl umfasst auffällige Jacken und Mäntel, maßgeschneiderte Anzüge, Kleider, Schuhe und Accessoires und bietet einen Einblick in den persönlichen Stil einer der bekanntesten Modepersönlichkeiten Frankreichs. Jedes einzelne Stück trägt seine eigene Geschichte in sich und gelangte vom Kleiderschrank einer gefeierten Schauspielerin in die Hände eines neuen Besitzers.

Der Verkauf startet in zwei Teilen am 3. November und 3. Dezember und bietet eine Auswahl an auffälliger Oberbekleidung, maßgeschneiderten Stücken und Accessoires sowie herausragende Artikel wie einen roten AMI-Anzug, Jimmy Choo-Schuhe, Dior-Kleider und einen Yohji Yamamoto-Mantel. Die Preise liegen zwischen ca. 150 $ und 2.200 $, alle Stücke sind weltweit erhältlich.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wird an Innocence en Danger gespendet und unterstützt die Arbeit der Organisation zum Schutz von Kindern vor Gewalt sowie zur Förderung ihrer Sicherheit und ihres Wohlbefindens.

Ein Stil, inspiriert von Philippine Leroy-Beaulieu

Neben der begrenzten Auswahl aus Philippines eigener Garderobe wird Vestiaire Collective auch eine eigene Kollektion herausbringen, die von ihrem charakteristischen Stil inspiriert ist. Die aus dem fast 6 Millionen Artikel umfassenden Katalog der Plattform zusammengestellte Auswahl vereint Secondhand-Stücke, die die Codes der philippinischen Garderobe widerspiegeln – von anspruchsvoller Schneiderkunst und ausdrucksstarker Oberbekleidung bis hin zu unverwechselbaren Accessoires.